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一定要收藏！台南各地賞花攻略一覽表

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南各地賞花攻略一覽表。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南各地賞花攻略一覽表。圖／台南市觀光旅遊局提供

被疫情搞得心煩嗎？春天來臨，台南市各地繁花盛開，台南市觀光旅遊局整理各地的花況，邀請民眾暫時撇開疫情，到戶外賞花，安全又可以怡情。

【楠西梅嶺花季最經典-紫牡丹、杜鵑、山櫻-花期約至3月中】

梅嶺自農曆年後，紫牡丹、杜鵑、山櫻等萬欉花海沿著梅嶺登山步道一路綻放，觀旅局建議安排上午爬山、中午享用梅餐的一日行程，或將路線延伸至玉井、楠西玄空法寺、江家古厝等景點，是非常值得推薦的經典賞花行程。

【粉紅花海最夢幻-蜀葵花、南洋櫻及花旗木-花期約至3月底】

蜀葵花、櫻花及有泰國櫻花之稱的花旗木，是近期賞花代表。台南學甲區限定版的「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」由學甲區公所主辦，已於2月28日在學甲區光華里隆重開幕，占地5公頃且比人高的粉紅蜀葵花在綠叢中隨著春風搖曳，加上一旁10公頃的小麥、粉萼鼠尾草、油菜花等花朵交互陪襯，浪漫的花景讓人身心瞬間療癒。

西港金砂國小旁、柳營尖山埤江南渡假村的花旗木也已經陸續綻放，花況最壯觀的南化玉山寶光聖堂與龜丹溫泉休閒體驗農場也即將進入花旗木的花季，花期可延續至4月，而台南新化區大目降文化園區的花旗木與南洋櫻亦陸續盛開，粉紅色的花瓣伴隨輕風吹拂飄零而下，搭配日式房舍為背景，不必出國就有濃濃的日本賞櫻風。

【火紅木棉最吸睛-木棉花-花期約至3月中】

被譽為全球最美花海街道之一的白河林初埤木棉花道，每年吸引大批遊客及攝影愛好者前往朝聖。目前距離花季結束還有約莫一週的時間，想來賞花的朋友們請把握機會，不論駕車前往或想來趟鐵馬之旅均十分適合。

東區巴克禮公園的木棉花是市區賞花勝地，鹽水區的台灣詩路上木棉花也是一路火紅熱情迎賓，還有歸仁、將軍與佳里蕭壠園區的木棉花也正火紅綻放，尤其將軍國中前與苓仔寮的田間小路上，沿線怒放渲染天際的赤紅花朵一路綿延，美得讓人不禁駐足停留，可說是在地人私藏的賞花秘境。

【滿城盡落黃金雨-黃花風鈴木-花期約至3月中】

想一睹黃花風鈴木的風采，市區包含林森路、大學路、東豐路、體育公園竹溪旁、南寧街、東門路、崇善路、開山路及億載金城區域等皆為賞花熱點，此外台南都會公園、虎頭埤風景區、佳里運動公園、新營急水溪河堤旁、新營新的長勝營區（南紙社區），南部科學園區也種植超過2300棵的黃花風鈴木。這一年一度季節限定的黃花盛宴，花期也約剩一周，可千萬不可錯過。

【麻豆白色柚花飄香-柚花-花期約至3月底】

因氣溫回暖，麻豆的柚花也提前綻放，文化局的「柚花藝術節」即日起到3月31日舉行，麻豆有多條「花見小路」，包括安東社區的浪漫步道、磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、麻善大橋旁的曾文溪堤防綠色隧道，及北勢里的買郎宅，都是追花好去處，邀民眾同遊柚花小鎮，拜訪春天。

【紫色苦楝低調綻放顯溫柔-花期約至4月】

麻豆區麻善大橋曾文溪堤坊上由苦楝樹形成的綠色隧道也已陸續盛開，淡紫色小花朵沒有炫麗奪目的外表，卻有淡淡的香氣，除了空氣中的清香還能遠眺曾文溪景觀，是附近民眾及單車族休閒運動的喜愛路線，而台南公園、東區的台南知事官邸浪漫的苦楝也正盛開、仁德區虎山地區也有苦楝與小葉欖混和的虎山森林，來此散步心情也跟著開闊愉悅了起來。

【烏山頭、台南公園及台灣詩路百花齊放最療癒-花期約至4月】

烏山頭水庫風景區漫步櫻花大道感受充滿春天獨特的浪漫氣息，園區內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也都陸續開花，非常適合全家共遊踏青。

位於市中心的台南公園也是羊蹄甲盛開的季節，散步百年公園間也是一大享受，而台南鹽水區的台灣詩路一年四季也都有不同的花木盛開，除了最受歡迎的木棉花，南洋櫻、黃花風鈴木與睡蓮也陸續綻放。

台南各地賞花攻略一覽表。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南各地賞花攻略一覽表。圖／台南市觀光旅遊局提供
被譽為全球最美花海街道之一的台南白河林初埤木棉花道目前盛開中。圖／本報資料照片
被譽為全球最美花海街道之一的台南白河林初埤木棉花道目前盛開中。圖／本報資料照片
台南市區裡到處有美麗的黃花風鈴木盛開。圖／本報資料照片
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