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竹崎游泳池承包商交接談不攏 公所將解約並重新招標
嘉義縣竹崎鄉立游泳池為竹崎鄉唯一一家游泳池，日前因營運單位竹崎游泳協會的新舊理事會會務及財務交接問題，本月1日起暫停營業。嘉義縣竹崎鄉公所表示，已與協會舉辦多次協調會，但雙方各持己見，目前考慮與協會解約並重新招標，盡早讓鄉民及會員使用。
嘉義縣竹崎鄉公所表示，竹崎鄉立游泳池為鄉公所委託竹崎游泳協會經營的單位，合約表明協會不能無故暫停營業，但現在竹崎游泳協會的作法已經違約，上周與協會新舊理事會第12、13屆開協調會後，確定將與協會解約，經鄉長裁示會盡早公開結果，保障會員使用權。
竹崎游泳協會第13屆理事長林紀銘說，去年底交接時前任協會的帳目不清，導致現任理事會無法交接，即使第11屆留有70萬元左右的周轉金，但第12屆交接給他們時戶頭卻只剩下200多元，還負債40多萬，連會員事前繳的年費都已揮霍殆盡，甚至水電費、員工費都沒給，協會只能暫停營業。
但竹崎游泳協會第12屆理事長林良宏說，去年底交接時已將帳目交代清楚，交接之後，後續的事情即與第12屆沒有關聯，現任理事長卻將今年1、2月的錢也算在他們頭上，實在有失公允，且已造成自己名譽毀損，不排除提告。
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