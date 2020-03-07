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免費每天送500株樹苗連送6天！嘉大森林周每人可領4株

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
每年3月10日是世界森林日，3月12日是植樹節，嘉義大學將舉辦森林周贈苗活動。記者卜敏正／翻攝
每年3月10日是世界森林日，3月12日是植樹節，嘉義大學將舉辦森林周贈苗活動。記者卜敏正／翻攝

每年3月10日是世界森林日，3月12日是植樹節，嘉義大學都在當周舉辦森林周贈苗活動，3月9日至14日（周一至周六），將在嘉義市蘭潭校區學生活動中心旁中庭，上午9點與下午1點，每天免費送出500株苗木，鼓勵民眾回家種樹，為生活增添色彩。

義大學森資系助理教授張坤城表示，今年包括林務局嘉義林管處、林業試驗所中埔研習中心，都提供苗木參與嘉大森林周活動，加上學生實習培育苗木，樹種相當多，包括左手香、象牙木、蘭嶼烏心石、桂花、重瓣黃梔、光臘樹、無患子、羅比親王海棗、狀元紅、蘭嶼羅漢松、含笑花、臺灣櫸、洋紅風鈴木、瓊崖海棠、春不老等。

他說，每日上午9點與下午1點領樹活動，為響應環保不提供塑膠袋，請自備提袋領苗，贈完為止；現場還有學生手繪轉印資料夾、環保袋義賣，歡迎民眾到場採購。

張坤城提醒，領回苗木如果空間足夠，建議移盆種植土地，另不同苗木日照也不同，像桂花、含笑都可半日照，苗木長大要適時移換盆，亦可向現場服務員詢問。

嘉大森林周免費每天送500株樹苗、連送6天，每人每天可領4株。記者卜敏正／翻攝
嘉大森林周免費每天送500株樹苗、連送6天，每人每天可領4株。記者卜敏正／翻攝

嘉義 蘭嶼 義大

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