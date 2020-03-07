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動物相伴垃圾倡環保 嘉義縣小二生畫作在美獲獎

中央社 / 嘉義縣7日電

就讀嘉義縣祥和國小二年級的黃紫葳以畫作Garbage forest呈現動物與大量垃圾相伴的景象，參加美國綠樹蛙協會第十屆世界兒童藝術比賽，獲得7-9歲組別榮譽獎第一名。

美國綠樹蛙協會第十屆世界兒童藝術比賽主題是Fire And Ice，參賽者來自世界各國，創作有關環保議題作品，今年2月公布成績，黃紫葳獲7-9歲組別榮譽獎第一名。

黃紫葳的得獎作品Garbage forest用色鮮明、主題明確，森林中的動物與大量垃圾生存在同一個環境中，傳達垃圾造成動物棲息環境改變，人們需保護地球的環保概念。

黃紫葳獲獎的消息傳回國內，指導黃紫葳畫作的畫家陳宥亘轉述家長相當開心，黃紫葳在國內許多繪畫比賽屢獲佳績，此次受到國際肯定十分難得。

陳宥亘表示，黃紫葳學習繪畫逾4年，一開始創作表現並未特別突出，但創作過程非常認真，當能量孕育、累積一段時間後展現出的豐碩成果，現在學習水彩和油畫創作技巧，在畫紙上揮灑專屬於她的色彩。

陳宥亘說，國際化的時代希望能讓學生有更多機會到國外或參加比賽，增長視野，瞭解世界的藝術市場，去年曾帶著學生勇闖美國芝加哥參加Andersonvillearts fest藝術節，黃紫葳等人畫作獲收藏家購買。

樹蛙 芝加哥 嘉義

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