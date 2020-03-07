環境違法減少2成 台南用這招

台南市去年違反環保法規件數較前年減少2成，環保局表示，因為強制受處分人必須參加「違反環境教育法環境講習」，而且舉辦了13場，有效降低違法行為。

台南市府環保局表示，去年度所辦理的「違反環境教育法環境講習」，平均到課率99.8%，再從2019年違反環保法規案件數1035件，較2018年1321件，減少20%，顯示台南市辦理環境講習對於受裁罰單位有降低違反環境法規的成效。環保局依開課時數統計，以2小時案件占48%最高，其次為1小時案件35%，4小時有10%，8小時占7%，完成率幾乎百分百。

市長黃偉哲提醒，環境教育法實施之後，違反環境保護法律或自治條例，處5千元以上罰鍰，或停工停業者，代表人須接受1至8小時環境講習，環保局統計去年1035件環境講習案件，受處分人被強制參加環境教育講習，學習環保概念，避免再汙染環境。受處分的單位必須由代表人或負責環境保護權責人員參加環境講習。

環保局長謝世傑說，受處分人接獲環境講習通知單後，應前往報到，否則將受雙重裁罰。經統計台南市違反環保相關法規以違反廢棄物清理法最多，其次依序為空氣汙染防制法及水汙染防治法等。