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台南公園羊蹄甲 背後訴說樹公民的故事
台南公園羊蹄甲正盛開，這兒是許多台南人共同的記憶；如今老羊蹄甲僅剩1、2棵，但圍繞著的小羊蹄甲，卻說著一群樹公民努力的故事。
台南公園的羊蹄甲區就位在客運轉運站對面，每到2月底、3月初，上百棵2、30年以上的羊蹄甲就盛開，加上一旁數棵南洋櫻花，成為台南公園春天的指標。但羊蹄甲區不堪長年踐踏，土質硬化，加上種植深度可能太深，5年前陸續有羊蹄甲罹病而枯死。
台南社大一群樹公民與市府工務局合作，改善棲地，除了鬆軟棲地，並且以落葉覆蓋棲地，增加土壤養分，營造微生物與昆蟲棲息環境。並且以原地長出的小幼苗進行復育，隨著羊蹄甲一棵棵枯死，新的羊蹄甲也一棵棵成長，在春天開花。
目前又進入開花期，羊蹄甲區已是一片花海，也讓回鄉的台南人又勾起回憶。台南社大主任林冠州說，因台南公園就位在火車站旁，客運站也都在此，每到春天，在外遊子坐車回台南，就會看到大片羊蹄甲花，隨著羊蹄甲區復育有成，再過幾年，長成大樹後，會開得更燦爛、更漂亮。目前羊蹄甲林區旁也種了多棵南洋櫻，加上老南洋櫻，已一片繽紛。
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