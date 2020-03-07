快訊

恭喜！相守36年 林志玲恩師洪偉明和男友登記結婚了

世代交替 國民黨主席選舉江啟臣暫時領先郝龍斌

台南四維地下道塗鴉留言 向醫護人員致敬

中央社 / 台南7日電

武漢肺炎蔓延，台南市東區四維地下道塗鴉區今天下午有一場「抗疫藍儂牆」活動，目的是留言向醫護人員致敬，留言的人可獲贈1個口罩，但也有人留言不拿口罩，單純加油打氣。

「抗疫藍儂牆」由塗鴉團隊「思勃銳肯」主辦，團隊事先在四維地下道塗鴉區重新塗裝上色，再劃出500個小格子，下午3時起供民眾留言向醫護人員加油打氣，留言者可獲得1個一般型口罩。

活動承辦人張啟淳告訴中央社記者，平時因工作關係，團隊事先會購買口罩避免吸入粉塵，這次活動向醫護人員致敬，團隊決定拿出500個口罩送給留言者。

張啟淳表示，四維地下道塗鴉區的留言，將保留一段時間，也歡迎民眾路過時拍照打卡，傳送給對抗武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）的醫護人員，感謝他們的辛勞。

台南下午天氣不錯，豔陽高照，截至下午4時30分，團隊僅送出200多個口罩，但張啟淳說，有些人只留言，不拿口罩，單純向醫護人員加油打氣。留言者則對醫護人員充滿感激，包括「醫護人員超犧牲，為您們加油感恩」、「台灣加油，大家都辛苦了」。

醫護人員 口罩 肺炎

延伸閱讀

新冠肺炎抗疫大動員！義大利退休醫護、醫學生都入列

領口罩沒零錢「四捨五入收！」 藥局超霸氣公告令網友笑翻

日財務大臣「有錢也不能出口罩」網專業分析兩點：台灣很幸福

衛福部假粉絲專頁 稱留言免費領口罩、酒精

相關新聞

新冠肺炎確診患者飼養犬貓怎麼辦？台南市有一套

香港傳出某確診新冠肺炎案例，其所飼養的小狗被從口鼻檢測出新型冠狀病毒的核酸，台南市農業局動保處表示，針對未來確診患者家中...

國中生在校也可申領身分證 台南市歸仁戶政所便民

台南市歸仁戶政事務所為方便國中生初次申領身分證，下周一起陸續派員到所轄歸仁、關廟、龍崎3區4所國中受理年滿14歲學生辦理...

留住美麗身影！台灣國際蘭展化為10多個展覽這裡看得到

2020台灣國際蘭展原訂今天開展，因新冠肺炎防疫當前，還來不及公開展出就撤展，將延到下半年舉行，台灣蘭花產銷發展協會理事...

影／黃敏惠自稱「貴婦2.0」幫忙擦計程車消毒鼓勵搭車

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，今天代市民接受，東輝科技公司捐贈乾洗手凝膠，及二氧化氯，給照護員丶清潔員及計程車業者，黃敏惠...

長榮新城龜裂地面補好了 住戶：終於放下心中的大石頭

台南市北區長榮新城國宅管委會陳情，因鐵路地下化施工致地面龜裂數十公尺 ，住戶憂心未來恐會地層下陷損及房屋結構， 經立委陳...

來新營捐血室捐血 鹽水獅子會送最夯口罩和消毒抗菌液

新冠肺炎疫情延燒，影響民眾捐血意願，台南鹽水獅子會今明天兩天在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦捐血活動兩天，會長王朝煌說...

台南巴克禮超大愛心木棉花 讓遊客談情說愛

3月是櫻花季也是木棉花季，台南除後壁木棉道外，市區也有多處賞木棉的景點，東區巴克禮公園沿著竹溪源頭的小溪，種有數十棵木棉...

國際蘭展撤展 3萬株蘭花前進府城各景點

新冠肺炎影響，台灣國際蘭展停辦，已完成布展的蘭花，上午9時撤展。台南市長黃偉哲表示，雖然不捨少了一個蘭花展，將運往各景點，讓台南遍地開花，讓蘭展走出去，帶動台南的觀光。

黃花風鈴木盛開 環球科大校園美不勝收

雲林環球科技大學廣達30公頃的校園遍植各類花木，最近正值黃花風鈴木盛開花期，讓學校成為不少民眾的新興打卡景點。

新冠肺炎疫情衝擊 西螺果菜市場蔬菜平均價跌至16.9元

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾減少外出與消費，餐廳、飯店等景氣受影響，也導致農產品通路差；雲林供應國內3分之1蔬菜量，近日受疫情...

新冠肺炎衝擊農產通路差賣反賠 西螺菜農淚眼耕鋤蔬菜

新冠肺炎疫情衝擊，餐廳、飯店等客潮大幅下降，消費量減少也使得農產品銷售受衝擊，雲林大西螺地區是國內重要蔬菜產區，近來需求...

疫情衝擊！東石漁人碼頭遊客大減 承租商盼減租紓困

新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊觀光業、遊樂區， 嘉義縣政府委託民間經營的沿海東石鄉漁人碼頭，遊客直直落，住碼頭附近居民說，以...

熱門新聞

繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

注意！新竹地區8家醫院謝絕探病

不只櫻花可以追 竹縣黃花、粉色風鈴木盛開

銅鑼鄉長解職生效 造橋前鄉長黃純德將代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。