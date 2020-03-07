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國際蘭展花卉移其他景點 黃偉哲：要遍地開花

中央社 / 台南7日電

武漢肺炎蔓延，今年台灣國際蘭展延期，台南市長黃偉哲今天視察撤展及花卉移置，他表示，蘭花移置到其他地方，少了一個蘭展，卻多了千千萬萬個蘭展，讓更多人可以觀賞蘭花。

黃偉哲今天前往後壁區台灣蘭花生技園視察台灣國際蘭展執行撤展工作時指出，這是沒有辦法的事，但蘭花移到其他景點及展館，反而遍地開花。

黃偉哲表示，蘭展撤展的蘭花，將移到大內天文博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、赤崁樓、安平古堡等，這些地方多是戶外景點，他相信能吸引更多遊客。

黃偉哲說，台灣國際蘭展將順延到下半年，在撤展移置後的這段時間，將會有更好的策展及布展，讓更好的台灣國際蘭展呈現在國人面前。

台南市政府表示，中央已通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，市府將協助花農及業者向行政院農業委員會爭取紓困，以減少損失。

2020台灣國際蘭展預定延至下半年蘭花花期舉辦，已購票民眾可將票據保留至新展期使用，若需退票，也可在原售票通路辦理。

黃偉哲 博物館 肺炎

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