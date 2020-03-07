疫情影響蔬菜供需失衡 雲林菜農放棄採收

受武漢肺炎疫情影響，餐飲業客數銳減，衝擊農產品銷售，雲林縣長張麗善等人今天到西螺地區關心蔬菜產銷現況，農民陳情菜價低迷，只能放棄採收。

張麗善呼籲農委會重視地方及農民心聲，建議將此次疫情納入天然災害救助範圍或專案辦理耕鋤補助，以減少農民損失。

雲林縣政府建議農友可調整種植因應，已經收成的田區短期內建議休耕養地，並可向地區農會申請有機質及微生物肥料補助，藉此機會讓耕地調養生息，多管齊下度過難關。

西螺果菜市場平均蔬果交易價格，從二二八連假前每公斤新台幣20多元，現在下跌只剩16.9元，其中短期葉菜類每公斤不到10元，雲林縣菜農嘆血本無歸。

張麗善和雲林縣副縣長謝淑亞、多名雲林縣議員今天到西螺地區了解短期葉菜收成現況，農民當場抱怨，受疫情影響，蔬菜市場供需失衡，只能放棄採收或當做綠肥，農曆過年後到現在，農民不僅孩子的註冊費繳不出來，日常生活開銷也受影響。

雲林縣議員們期望蔬菜產銷失衡也列入紓困計畫內，給予農民實際的協助。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，此次疫情影響層面廣，農會主要供應連鎖壽司店，最近訂單大幅減少，從原本月營業額1000多萬元訂單，減少只剩下500多萬元。

雲林縣府農業處指出，縣府已成立助農行銷平台協助媒合，同時也積極媒合相關電子平台協助銷售，除此之外，也希望民眾可多食用國產農產品，不但健康顧身體，還可為農友盡一份力。

農業處表示，雲林縣政府成立助農行銷媒合平台，有需要協助媒合的供應單位，請洽專線（05）5522469。