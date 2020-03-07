因應武漢肺炎疫情 台南清明禁入公營納骨塔
武漢肺炎疫情蔓延，台南市政府初步決定取消4月清明法會活動，同時全面禁止進入公營納骨塔，市府將在塔外搭棚讓民眾祭拜緬懷先人。
台南市長黃偉哲今天告訴中央社記者，納骨塔內空間狹窄，感染風險大增，公營納骨塔全面禁入，除非是剛過世必須入塔，才能獲准進入。
台南市政府民政局長顏振標也表示，市府初步決定取消清明法會活動，也請民眾莫集中在清明時節掃墓祭拜先人，儘量分散祭祀時間。
他表示，台南市有31座公營納骨塔及6座私營納骨塔，每座塔骨塔容納塔位從數百門至上萬門，因納骨塔屬密閉空間，市府將在塔外搭棚供民眾緬懷先人。
顏振標說，若真的有特殊需求，市府還是會讓民眾進塔，但入塔前得先測量體溫，以確保安全。
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