國中生在校也可申領身分證 台南市歸仁戶政所便民

台南市歸仁戶政事務所為方便國中生初次申領身分證，下周一起陸續派員到所轄歸仁、關廟、龍崎3區4所國中受理年滿14歲學生辦理申請國民身分證，以戶政事務所行動化服務，不必特地請假、往返戶政所，身分證需要的照片學生也可以自拍大頭照上傳，更加便利也節省時間費用。

不過照片上傳以後，要在5天內到戶政所辦手續，不然因為照片只在線上保留5天，過期重傳；拍照的背景必須在白色或接近白色的牆面，不可有各種顏色或影響辨識。

戶政所主任江學通表示，依戶籍法規定，有戶籍國民年滿14歲者，應由本人親自初領身分證，戶政所希望「簡政便民」，國中應屆畢業生，只要備妥符合規格相片1張、規費50元、本人印章及學生證或戶口名簿影本，由戶政事務所至學校收件，待身分證製證完成，再由戶政派員帶到學校，連同50元規費收據轉交同學們完成身分證領取。

江學通說，戶政司正推廣「上傳數位相片申辦身分證」，數位相片可由網路上傳，辦理身分證好方便，為推廣這項服務，戶所特地將影像上傳網址做成QR CODE 讓學生可以直接用手機掃描，上傳自己大頭照。

江學通表示，人手一機成趨勢，身分證照片用電子檔上傳，可直接在戶政司網站上調整符合身分證適合尺寸，可以減少紙本照片拿錯尺寸機會，也不用再去相館洗照片，對於戶籍員在作業上也可以減少掃描相片步驟，縮短製證時間，歡迎在校生多加利用。