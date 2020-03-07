留住美麗身影 台灣國際蘭展化為10多個展覽這裡看得到

2020台灣國際蘭展原訂今天開展，因新冠肺炎防疫當前，還來不及公開展出就撤展，將延到下半年舉行，台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘表示，「很不捨」，還沒展出就撤掉，直接損失是數百萬的花材及1700萬門票收入，台南市府移展到10幾個景點展出，希望拿到蘭花的單位好好讓美麗的蘭花延續下去，蘭協也會更加努力，下半年度籌備更精彩的國際蘭展。

台南市府表示，主題館3萬多株蘭花，今天起將送往臺南文化中心、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、左鎮化石館、水道博物館、安平古堡、水交社、赤崁樓、德元埤荷蘭村及虎頭埤風景區、民治中心等各個景點，由各區進行蘭花部置及行銷教育使用。

總爺藝文中心正在舉辦春日柚花饗宴，台灣國際蘭展「遍地開花」的政策，精心布置嬌俏靚麗的蘭花展「燦」，在花藝老師高坂嘉玲巧思下，點綴在總爺綠色隧道 廠長宿舍庭園區及 招待所四周籬笆，預計在下周一正式亮相。

陳澄鐘指出，每年蘭展都會絞盡腦汁設計以台南為主的主題展，去年是安平古堡，今年配合嘉南大圳開工百年，以「豐饒百年」為主軸，斥資4千萬元舉辦，今天將蘭花送出，但主體結構還會留著，期待下半年再見。