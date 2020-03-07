草草戲劇節邁向第12年 比照醫療防疫等級 上午盛大展開
嘉義地區「尚澎湃」的戶外藝文節慶草草戲劇節，不受新冠肺炎疫情影響，今日上午在嘉義縣表演藝術中心盛大展開，邁向第12年的草草藝術節今年以「天空」為主題，邀請國內外表演藝術、影像藝術、生活美學、東南亞新住民及移工等團隊，在6.6公頃的戶外自然環境中，帶來各種天空的故事。
上午的開幕式，草草戲劇節邀請現場民眾一同摺紙飛機，在倒數後共同將飛機射向天空，象徵活動正式啟航，11點開放入園，諸多遊客隨即湧入會場內。
第12屆草草戲劇節由阮劇團團長汪兆謙、藝術家盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅擔任策展人，打破過往活動分類方式，以「展」、「學」、「演」三大理念，每場活動皆緊扣草草所關注的六大核心價值：移動的一群人、一起友善環境、一起創生傳統、一起實驗當代、一起分享藝術、一群人一起完成一件事。
因嘉義目前無確診病例，草草戲劇節策展團隊經多次討論並參考衛福部風險評估指標，僅取消「青少年劇場」等室內群聚活動，將防疫措施升級至醫療院所等級，針對工作人員及遊園民眾採取最嚴謹的防疫措施。
工作人員每日需量額溫、定期洗手、手部酒精消毒，並透過TOCC防疫評估機制，每日活動前後進行全園消毒，民眾在入園時皆需量體溫、手部酒精消毒，也根據旅遊、職業、群聚史評估風險後，才能進入園區。
草草戲劇節表示，無論工作人員或民眾，一但體溫超過37.5度或防疫評估列為高風險者皆無法入園，針對已購票無法入園者，現場也提供全額退費，草草藝術節將在3月7、8、14、15日，連續2週末盛大舉行，門票只要100元（國小半價，幼兒園以下免費），邀請民眾前來共襄盛舉。
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