草草戲劇節邁向第12年 比照醫療防疫等級 上午盛大展開

嘉義地區「尚澎湃」的戶外藝文節慶草草戲劇節，不受新冠肺炎疫情影響，今日上午在嘉義縣表演藝術中心盛大展開，邁向第12年的草草藝術節今年以「天空」為主題，邀請國內外表演藝術、影像藝術、生活美學、東南亞新住民及移工等團隊，在6.6公頃的戶外自然環境中，帶來各種天空的故事。

上午的開幕式，草草戲劇節邀請現場民眾一同摺紙飛機，在倒數後共同將飛機射向天空，象徵活動正式啟航，11點開放入園，諸多遊客隨即湧入會場內。

第12屆草草戲劇節由阮劇團團長汪兆謙、藝術家盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅擔任策展人，打破過往活動分類方式，以「展」、「學」、「演」三大理念，每場活動皆緊扣草草所關注的六大核心價值：移動的一群人、一起友善環境、一起創生傳統、一起實驗當代、一起分享藝術、一群人一起完成一件事。

因嘉義目前無確診病例，草草戲劇節策展團隊經多次討論並參考衛福部風險評估指標，僅取消「青少年劇場」等室內群聚活動，將防疫措施升級至醫療院所等級，針對工作人員及遊園民眾採取最嚴謹的防疫措施。

工作人員每日需量額溫、定期洗手、手部酒精消毒，並透過TOCC防疫評估機制，每日活動前後進行全園消毒，民眾在入園時皆需量體溫、手部酒精消毒，也根據旅遊、職業、群聚史評估風險後，才能進入園區。