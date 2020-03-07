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長榮新城龜裂地面補好了 住戶：終於放下心中的大石頭

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
長榮新城國宅A棟及S棟地面龜裂數十公尺，鐵道局中工處施工單位上月24日進場施作，今天完工。記者邵心杰／翻攝
長榮新城國宅A棟及S棟地面龜裂數十公尺，鐵道局中工處施工單位上月24日進場施作，今天完工。記者邵心杰／翻攝

台南市北區長榮新城國宅管委會陳情，因鐵路地下化施工致地面龜裂數十公尺 ，住戶憂心未來恐會地層下陷損及房屋結構， 經立委陳亭妃、市議員陳怡珍邀鐵道局中工處等單位會勘協商，鐵道局今天完成修補，住戶說，終於可以放下心中的大石頭。

長榮新城國宅A棟及S棟緊鄰鐵路地下化工程施工致地面龜裂數十公尺，住戶擔心未來會更嚴重，市議員陳怡珍接獲住戶陳情，立刻商請立委陳亭妃邀鐵道局中工處上月14日會勘，決議鐵道局責成施工單位於二周內進場施作補強改善工程，保障住戶通行的安全。

鐵道局中工處長黃鳳岡強調，施工前後都有委託進行大樓傾斜、下陷的安全鑑定，目前都沒有異狀。施工單位於上月24日進場施作，今天完工。

市議員陳怡珍表示，不但裂縫補好了，地面還洗石子相當美觀。長榮新城國宅管委會主委宮士君表示，地面裂縫補好了，住戶終於可以放下心中的大石頭，且現在施工的監測作業，也都有國宅管委會幹部陪同，監測作業公開透明，感謝立委及市議員的鼎力相助。

鐵道 國宅 長榮

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