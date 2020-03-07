來新營捐血室捐血 鹽水獅子會送最夯口罩和消毒抗菌液

新冠肺炎疫情延燒，影響民眾捐血意願，台南鹽水獅子會今明天兩天在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦捐血活動兩天，會長王朝煌說，因全台鬧血荒，為鼓勵民眾捐血，就送最夯的口罩、不織布和蘭花，還可抽獎拿消毒抗菌液，不知是否還是受到疫情影響，至中午捐血的民眾只有幾十人，希望更多人來捐血。

據指出，目前全台A、B、0、AB型血液庫存量常常低於7天安全量，捐血中心不諱言疫情影響民眾捐血意願，還有就是許多單位團體紛紛取消捐血活動，雪上加霜，若長期一下，血荒會更加嚴重，最好的是民眾能夠定時捐血，因血液還有一定處理程序，等到缺血就來不及了。

鹽水獅子會響應支持台南捐血中心，元旦才剛辦過捐血活動募集1200袋血，今得知全台鬧血荒，二話不說就加碼再辦這場捐血活動，今、明兩天在新營捐血室舉辦捐血活動，若有需要天數還可以延長。

鹽水獅子會會長王朝煌說，目前雖是防疫期間，但救人一命也很重要，聽說醫院目前需求血液比民眾捐血還要多，造成血液安全庫存量最近常常拉警報，鹽水獅子會決定募集經費再辦捐血，花錢沒關係只要民眾願意來捐血，預計兩天募集目標1000袋血。