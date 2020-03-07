黃花風鈴木盛開 環球科大校園美不勝收

雲林環球科技大學廣達30公頃的校園遍植各類花木，最近正值黃花風鈴木盛開花期，讓學校成為不少民眾的新興打卡景點。

環球科大校長沈健華表示，歸屬喬木的風鈴木，花期大約在每年的3至4月，盛開期則只有大約一星期，因此歡迎各界訪客到環球科大，享受「百花叢裡過，運動得健康」的樂趣。

沈健華說，校園一年四季都有美景，目前黃花風鈴木盛開，洋紅風鈴木和黃金風鈴木也正含苞待放或落英繽紛，開闊的校園就好像一座幽靜植物園，讓人可盡情享受這景色翠綠且空氣鮮甜的佳境。

環球科大總務長林信州說，因為今年年初雨量稀少，風鈴木的花苞多如願盛開，非常美麗，但是盛開花期並不長，最後會結成長條型的蒴果。

沈健華提到，環球科大嘉東校區在肇建時，強調是座環保的綠色校園，所以至今栽種約一萬棵花木，在長逾2公里的環校道路，遍植樟樹、桃花心木和鳳凰木，近來已經成為名副其實的綠色隧道。