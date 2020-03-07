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新冠肺炎疫情衝擊 西螺果菜市場蔬菜平均價跌至16.9元

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
新冠肺炎疫情衝擊，西螺果菜市場蔬果平均價格僅剩16.9元，農民賣價不好，都乾脆耕鋤不賣。記者李京昇／攝影
新冠肺炎疫情衝擊，西螺果菜市場蔬果平均價格僅剩16.9元，農民賣價不好，都乾脆耕鋤不賣。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾減少外出與消費，餐廳、飯店等景氣受影響，也導致農產品通路差；雲林供應國內3分之1蔬菜量，近日受疫情衝擊，西螺果菜市場平均蔬果交易價格，從228連假前每公斤20多元，現在下跌只剩16.9元。

西螺果菜市場統計近日菜價與交易量，最近三日每日總交易量884到927公噸，每公斤平均價格落在16.9到17.9元，其中家庭常選購的高麗菜每公斤目前平均價7.6元、青江菜9.5元、油菜9.4元、小白菜9.5元。

西螺果菜市場副理廖美靜說，以往同時期交易量可達1千多公噸，但疫情影響市場需求量低，足足減少1、200公噸，葉菜類近來是盛產期，但最近平均價格每公斤都在10約上下，農民叫苦連天。

二崙果菜生產合作社理事主席鍾錮鈿表示，上周2月25日是各級學校開學日，農民都會有預期心理提前多種一些，最近氣溫高也讓葉菜類生長得快，產量大增但疫情因素需求量降低，像二崙合作社每天銷量可達200噸，近期也減少2、3成。

西螺鎮農會總幹事廖錦富提到，現在不僅葉菜類受到影響，連稻米也有同樣狀況，農會主要供應連鎖壽司店，最近訂單大幅減少，從原本月營業額1千多萬訂單，硬是減少只剩下五百多萬。

廖美靜等人說，從農民、盤商、合作社到果菜市場全部都受影響，下周若有雨勢，蔬菜類產量會稍微緩和些，但疫情如果持續蔓延，只怕蔬菜價格會一直低迷下去。

疫情 農民 菜價

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