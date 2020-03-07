新冠肺炎衝擊農產通路差賣反賠 西螺菜農淚眼耕鋤蔬菜

新冠肺炎疫情衝擊，餐廳、飯店等客潮大幅下降，消費量減少也使得農產品銷售受衝擊，雲林大西螺地區是國內重要蔬菜產區，近來需求少、產量過剩，農民哀嘆要賣反而虧損，紛紛把種好的菜耕鋤，無奈感嘆血本無歸。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲林縣議員游淑雲、李明哲、廖偉晴等人今天前往西螺、崙背、二崙等鄉鎮關心農民情況；張麗善建請中央將此次疫情納入天然災害救助範圍，或專案辦理耕鋤補助，以減少農民損失。

西螺鎮菜農吳志明說，他栽種青江菜，從播種到收成雖35天就能收成，但武漢肺炎影響，他的青菜種得再漂亮、品質再好，也沒人要買或收。

吳志明表示，目前市場銷售價每公斤12元，往年至少還有18、19元，他每分地成本約萬元，市場價格差，他若花時間收割、裝箱送交農會或合作社，反倒還得支出2萬多，想賣反而倒賠，不如全部耕鋤還損失較少。

二崙鄉菜農陳智茂說，現在是秋冬季節性蔬菜進入產季，葉菜類一分地在夏天產量可達2千多公斤，冬天盛產能達3、4千公斤，但疫情影響，民眾消費意願低，蔬菜價格低迷，有些人連工錢都拿不回來，大家都不知道下一步該怎麼辦。

雲林縣府農業處長魏勝德說，建議農友先調整種植因應，已經收成的田區，短期內暫時休耕養地，並可向各鄉鎮市農會申請有機質及微生物肥料補助，縣府也會將農民心聲，轉達給農委會，盼申請補助減少農損。