影／黃敏惠自稱「貴婦2.0」幫忙擦計程車消毒鼓勵搭車

嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，今天代市民接受，東輝科技公司捐贈乾洗手凝膠，及二氧化氯，給照護員丶清潔員及計程車業者，黃敏惠示範消毒、擦拭計程車戲稱「我是貴婦2.0，跪地上做家事的家庭主婦！」

因應新冠肺炎，民眾對於消毒物資需求，位於嘉義市的東輝科技公司，透過王美惠捐贈 乾洗手等消毒物資給市府及計程車業者，黃敏惠及市府環保局長蕭令宜、計程車公會理事長林銀池等人都到場表達感謝。

黃敏惠和王美惠都表示，面對防疫許多人都擔心外出，也不敢搭乘計程車，2人特別示範計程車每天消毒方式，強調計程車業者現在不儘早晚擦車消毒，每位乘客下車後，司機都會做擦拭消毒，鼓勵只要有需求，可以放心搭車。

黃敏惠擦拭計程車過程，不僅做表面擦拭，也提醒要記得擦試乘客上車可能觸摸到的車門丶門把丶座位2側，現場計程車業者都稱讚「市長很專業」，黃敏惠則笑著回應「我是貴婦啊！」 就是要經常跪在地板做家事的家庭主婦。