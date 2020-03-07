疫情衝擊！東石漁人碼頭遊客大減 承租商盼減租紓困

新冠肺炎疫情延燒，嚴重衝擊觀光業、遊樂區， 嘉義縣政府委託民間經營的沿海東石鄉漁人碼頭，遊客直直落，住碼頭附近居民說，以往假日還可看到許多遊覽車，現在幾乎看不到，承租攤商營收銳減叫苦，希望減免租金紓困。

縣府興建的東石漁人碼頭，3年前招標民間經營，由緻圓公司取得經營權；業者說，受疫情衝擊，平日漁人碼頭遊客少，假日少見旅遊團體，經營辛苦。文化觀光局說，業者口頭表達希望減租紓困，目前還未收到申請減租公文。

承租漁人碼頭餐廳業者說，受疫情衝擊，大家不敢出遊，團體客訂餐被退訂逾百桌，損失大；緻圓公司說，只要縣府減租，公司會依相對比例減收租金。

緻圓公司得標經營投資5000萬元，整建全新入口招牌，將閒置蚵殼屋及大風車重新彩繪異國風情，吸引遊客，夏天熱門親子戲水區鯨魚池整修完工；每年天氣轉熱，進入漁人碼頭旅遊休閒旺季，縣府舉辦海之夏活動，碰上疫情，經營業者及承租店面攤商叫苦。

縣府與緻圓簽約，漁人碼頭廠商營運期20年，有擴整建最低投資金額、開發權利金、每年定額營運權利金等，縣府可節省管理維護費，還有權利金收入；針對業者遭遇疫情經營困境，副縣長吳容輝說，觀光業遭受困境希望減免地方稅、租金，縣府研議中。