87年歷史斗南石牛溪橋橋墩裸露嚴重 3億4千萬元改建

台一省道雲林斗南段「石牛溪橋」橋墩裸露嚴重、基樁垂直承載力安全係數已達臨界狀況，立委劉建國等人日前邀公路總局等單位會勘，即日起動工，預計兩年完成，同時將花5年整治石牛溪。

石牛溪橋橋長約90公尺、寬30公尺，是連結斗南、斗六及虎尾鎮重要橋梁，對斗南鎮民而言，更是前往斗六市主要聯外道路之一，是當地交通樞紐，車流量大，但從1932年至今經過3次拓建，至今已有87年歷史。

劉建國表示，牛溪橋的橋墩基樁跟沉箱基礎裸露嚴重，耐洪能力不足，恐發生意外，他接獲地方陳情後，與各界努力下爭取3億4千萬改建，屆時將是座嶄新穩健的鋼橋，也會是斗南新地標。

他指出，石牛溪也是雲林易淹水區，全段也會配合水利署整治工程，去年已爭取到29億，預計花5年時間整治石牛溪、大湖口溪斗南段，現在正分期進行中。

另外，劉建國也到視察崙背鄉視察市區道路與人行道修建工程；劉說，人行道無障礙設施不只為身障者打造，對長輩或常人走路過程，也較能夠順暢行走。