87年歷史斗南石牛溪橋橋墩裸露嚴重 3億4千萬元改建
台一省道雲林斗南段「石牛溪橋」橋墩裸露嚴重、基樁垂直承載力安全係數已達臨界狀況，立委劉建國等人日前邀公路總局等單位會勘，即日起動工，預計兩年完成，同時將花5年整治石牛溪。
石牛溪橋橋長約90公尺、寬30公尺，是連結斗南、斗六及虎尾鎮重要橋梁，對斗南鎮民而言，更是前往斗六市主要聯外道路之一，是當地交通樞紐，車流量大，但從1932年至今經過3次拓建，至今已有87年歷史。
劉建國表示，牛溪橋的橋墩基樁跟沉箱基礎裸露嚴重，耐洪能力不足，恐發生意外，他接獲地方陳情後，與各界努力下爭取3億4千萬改建，屆時將是座嶄新穩健的鋼橋，也會是斗南新地標。
他指出，石牛溪也是雲林易淹水區，全段也會配合水利署整治工程，去年已爭取到29億，預計花5年時間整治石牛溪、大湖口溪斗南段，現在正分期進行中。
另外，劉建國也到視察崙背鄉視察市區道路與人行道修建工程；劉說，人行道無障礙設施不只為身障者打造，對長輩或常人走路過程，也較能夠順暢行走。
崙背鄉鄉長李泓儀表示，修建工程經費共6500萬元，感謝劉建國與各界支持，這次工程不僅新鋪道路柏油、人行道磁磚，包含高低落差和無障礙設施都會一併做好，行道樹也會一起整理、新種植栽，崙背市區道路將有新風貌，更能暢行無礙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言