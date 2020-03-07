中國城今重生！化為台南市區最大親水公園「河樂廣場」

位在台南市中西區的「中國城」歷經30多年興衰，重生化為市區最大親水公園「河樂廣場」，該廣場以純白親水為整體設計概念，被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待的公園之一，今天終於啟用，預計成為台南新地標。

「中國城」曾是府城商業核心地帶，陪伴許多台南人度過33個年頭，但因後來逐漸沒落閒置，衍生出社會治安及病媒防疫漏洞等問題，2016年台南市政府將其拆除，並保留部分遺構，該廣場以「潟湖及自然都市概念」的構想打造成雨林般親水環境，過程中幾經波折，如今順利啟用，開啟舊城區的新面貌。

準副總統賴清德今天也回娘家，參加啟用典禮，他表示，拆除中國城當時曾一度被認為是「不可能的任務」，後來他在擔任台南市長期間召集都發局、地政與財稅等局處多次研商，提出創新的「跨區區段徵收」構想，同時也採取「房地合一」的查估方式，減少所有權人的權益損失。

台南市長黃偉哲說，「河樂廣場」是老台南軸心地帶的心臟位置，兼具都市規畫、建築景觀、文化歷史、環保永續、觀光旅遊及教育意義的廣場，成為台南新典範，並開拓台南的國際視野。

台南市都發局長莊德樑指出，為讓大眾對「河樂廣場」及地面回填展示區更有共鳴，特別以藝術創作方式將回填區的展示框架延伸到牆面，在牆面上以2D彩繪及3D立體的展示架錯落配置圖文及立體模型、文物等，將「時光如河」的河樂廣場從台江內海、運河碼頭、中國城的興衰，到河樂廣場的重生過程娓娓道來，搭配古地圖、老照片、中國城拆除的文物及河樂模型等，讓大家更加了解廣場的前世今生及文化內涵。