都市毒瘤昔日的風華 曾有冰宮、戲院...美好回憶

「中國城」後期沒落，被視為「都市毒瘤」，7年級後年輕人對「中國城」的印象可能是「昏暗、髒亂」，但對於50歲以上的台南人，這裡曾是台南最繁華熱鬧的商圈，設著精品店、戲院、音樂城，甚至還有冰宮，串連中正路、合作大樓及保齡球館等，讓許多人留下美好記憶。

該地昔日為運河的台南船渠，又稱盲段，為魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，於1977年填平並在1983年興建「中國城」商場，即成為台南最重要且熱鬧的商圈之一，風光一時，但因時代變遷商場沒落。

文史工作者鄭道聰因居住地緣關係，生活圈就在中正商圈附近，他回想起20、30歲經常到中國城，當時熱鬧無比。他說，地下室是攤販，後方是冰宮，1樓是精品店，靠運河那頭是戲院，後棟樓上的「文夏音樂城」為許多愛好音樂的台南市民聚集地。

中國城大戲院曾為台南設備最高檔的戲院，後期因中國城人潮銳減，生意難維持，2009年一度熄燈又重新開業，2011年仍決定結束營業。

鄭道聰認為，中國城沒落有很多原因，中正路原本有台南客運總站，可將市民、遊客載到中正路尾，但後來總站撤掉，交通路線沒有銜接，另外，東帝士等百貨商場也逐漸興起，提供更舒適的購物環境、娛樂設備，再加上中國城上方有出租小套房，後期更成了風化場所、治安死角，人潮衰減，相信中國城的重生對該地區應有正面發展。