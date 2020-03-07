秋行軍蟲拉警報 嘉義縣確認首件薏仁新寄主案例
農委會防檢局昨天宣布，國內秋行軍蟲首度出現在玉米田以外的作物田區，台南區農改場專家確認朴子市有農民有機薏仁田遭蟲害，損失7成；縣府農業處與農會今天緊急全面防治，補助栽種薏仁農民藥劑及防治工資，全面噴藥防治。
「秋行軍蟲災害緊急應變小組」5日傍晚接獲嘉縣府通報，執行轄內秋行軍蟲高風險寄主作物田區目視巡查作業，在朴子市新植薏仁田區發現秋行軍蟲，經台南區農改良場現勘，確認為國內新寄主發生案例，農委會立刻公告8種薏仁蟲緊急防治藥劑，以供強制施藥防治。
朴子市農會總幹事田志強說，受蟲害薏仁與農會有契作，農會補助農委會公告有機用藥及工資防治；縣府農業處說，經確認為秋行軍蟲為害，須強制噴藥防治，由政府補助一次防治工資（每分地300元），以及最多4次的藥劑費用（每次每分地100元），目前公告藥劑有兩種可以用在有機栽植田區。
受害田區約0.43公頃，新植薏仁高度未達20公分即受害，約7成受害，農民契作種植，呼籲農民對新植薏以及食用玉米田區加強巡查，另去年種植的青割玉米及硬質玉米即將採收，提醒農民採收後確實翻犁、淹水或曝曬，以清除殘株及土壤內殘存蟲體及蟲蛹。
應變小組說，薏仁為禾本科蜀黍族作物，與玉米及高粱親緣關係近，國內主要用於中藥配料或做為滋補食材，多為一期作替代水稻種植於苗栗縣以南至嘉義以北地區，全國年種植面積約200餘公頃，其中又以台中市大雅區、彰化縣二林區、嘉義縣東石鄉及朴子市等地種植面積最廣。
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