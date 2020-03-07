新冠肺炎台灣國際蘭展延期 3萬株蘭花「台南遍地開花」

新冠肺炎影響，台灣國際蘭展停辦，已完成布展的蘭花，今天上午9點進行撤展，台南市長黃偉哲表示，雖然不捨但少了一個蘭花，但將運往各景點，讓台南「遍地開花」，讓蘭展走出去，帶動台南的觀光。

原定3月在後壁蘭花生技園區舉辦的2020臺灣國際蘭展宣布延至下半年度配合花期辦理，業者指損失慘重，市長黃偉哲說，業者損失及後續補償處理情形，紓困條例已經通過，等編列預算就會向爭取中央紓困補助。

台南市政府委由台灣蘭花產銷發展協會承辦今年台灣蘭展，舉辦經費超過4千萬元，為了防疫需求，只好忍痛延辦。黃偉哲說，台灣蘭展包含展場蘭花、進駐廠商、防疫工作、相關票務與接駁計畫均陸續就定位，光是門票收入就少了1700萬元。

主題館約有3萬株蘭花，決定將展場的蘭花重新布置走進台南各種景點，以台南市的景點為，包括總爺藝文中心、大內天文館等，台南新營文化中心及化石館、水道博物館及虎頭埤、德元埤等，幫助臺南觀光，給民眾另類的體驗，也能加強推廣國際蘭展的知名度。