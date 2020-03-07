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新冠肺炎台灣國際蘭展延期 3萬株蘭花「台南遍地開花」

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎影響，台灣國際蘭展停辦，已完成布展的蘭花，今天上午9點進行撤展，台南市長黃偉哲表示，雖然不捨但少了一個蘭花，但將運往各景點，讓台南「遍地開花」，讓蘭展走出去，帶動台南的觀光。

原定3月在後壁蘭花生技園區舉辦的2020臺灣國際蘭展宣布延至下半年度配合花期辦理，業者指損失慘重，市長黃偉哲說，業者損失及後續補償處理情形，紓困條例已經通過，等編列預算就會向爭取中央紓困補助。

台南市政府委由台灣蘭花產銷發展協會承辦今年台灣蘭展，舉辦經費超過4千萬元，為了防疫需求，只好忍痛延辦。黃偉哲說，台灣蘭展包含展場蘭花、進駐廠商、防疫工作、相關票務與接駁計畫均陸續就定位，光是門票收入就少了1700萬元。

主題館約有3萬株蘭花，決定將展場的蘭花重新布置走進台南各種景點，以台南市的景點為，包括總爺藝文中心、大內天文館等，台南新營文化中心及化石館、水道博物館及虎頭埤、德元埤等，幫助臺南觀光，給民眾另類的體驗，也能加強推廣國際蘭展的知名度。

「2020台灣國際蘭展」原本3月7日至3月16日在台南市後壁區蘭花生物科技園區登場！ 歷經將近半年的籌設，今年蘭展將以「豐饒百年」為主軸，配合嘉南大圳開工百年紀念，呈現這塊土地自古以來的重要文化軌跡，回顧台灣百年圍繞在你我生活中重要的回憶，可惜成了「無緣的蘭展」。台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘表示，「台灣國際蘭展」將延期到下半年度，期待用更好的展覽呈現給國人。

台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影
台灣國際蘭展3、4株蘭花，今天撤往台南市各展覽館及風景點。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 新冠肺炎 虎頭埤

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