認同台灣！新住民將越南國服融入台灣景點 促文化交流

為迎接3月8日國際婦女節，台灣世代教育基金會執行長廖素惠特別至嘉義縣民雄鄉「越在嘉文化棧」，拜訪紀錄片導演阮金紅與蔡崇隆夫婦，感謝阮金紅在新住民議題領域的付出與貢獻，意外發現阮金紅設計的越南國服上，結合台灣各地景點，令人驚艷不已。

阮金紅致力推廣新住民議題，她與定居在新北市的新住民服裝設計師武清清，共同發想討論設計出10套台灣景點國服系列，結合台灣在地文化特色，透過越南國服融入台灣景點，讓越南傳統服飾在台灣讓大家更能理解。

阮金紅表示，當時與武清清致力宣傳越南國服，她認為台灣風景很美麗的，尤其嘉義阿里山在越南是很有名的，所以10套台灣景點國服有2款是在嘉義縣。

國服以阿里山櫻花、茶園及阿里山火車的款式深受新住民喜愛，另有印有民雄演藝廳的國服，讓新住民穿上具嘉義景點的國服，也代表認同台灣，認同自己是這片土地的一份子。