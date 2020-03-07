聽新聞
test
0:00 / 0:00
認同台灣！新住民將越南國服融入台灣景點 促文化交流
為迎接3月8日國際婦女節，台灣世代教育基金會執行長廖素惠特別至嘉義縣民雄鄉「越在嘉文化棧」，拜訪紀錄片導演阮金紅與蔡崇隆夫婦，感謝阮金紅在新住民議題領域的付出與貢獻，意外發現阮金紅設計的越南國服上，結合台灣各地景點，令人驚艷不已。
阮金紅致力推廣新住民議題，她與定居在新北市的新住民服裝設計師武清清，共同發想討論設計出10套台灣景點國服系列，結合台灣在地文化特色，透過越南國服融入台灣景點，讓越南傳統服飾在台灣讓大家更能理解。
阮金紅表示，當時與武清清致力宣傳越南國服，她認為台灣風景很美麗的，尤其嘉義阿里山在越南是很有名的，所以10套台灣景點國服有2款是在嘉義縣。
國服以阿里山櫻花、茶園及阿里山火車的款式深受新住民喜愛，另有印有民雄演藝廳的國服，讓新住民穿上具嘉義景點的國服，也代表認同台灣，認同自己是這片土地的一份子。
台灣世代教育基金會執行長廖素惠表示，阮金紅很用心將台灣文化特色放入在自己家鄉越南國服上，不僅只是為了生活，而是熱愛認同台灣這片土地的表現，很努力將台灣的土地、文化，及台灣人的情感與新住民情感密切融合在一起，這就是女力精神代表。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言