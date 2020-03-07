因應新冠肺炎疫情 台江國家公園定時導覽移師戶外

因應新冠肺炎疫情，台江國家公園管理處宣布，今天起遊客中心每日定時導覽服務移師至戶外舉行。台江國家公園管理處指出，自1月起，已針對館內加強環境清潔消毒，並盡可能維持環境通風外，現場備有酒精或乾洗手提供遊客消毒使用，第一線服務同仁則每日量體溫，加強自主健康管理。

鄰近四草大橋的台江國家公園遊客中心，去年3月正式開放啟用，特殊的水上高腳屋建築設計，雪白的建築群座落在魚塭上，波光粼粼相互映照，吸引許多目光，近期已成為台南的知名景點。

為讓民眾安排戶外出遊行程，除了拍照打卡，也能一窺美麗高腳屋建築設計的秘密與各種環境友善對話的小巧思，在煙波之上、水草之間領略台江濕地與綠建築之美。遊客中心戶外定時導覽時間為周二至周日，每天4場，分別為上午10時、11時、下午2時30分、3時30分，每場約20分鐘，採現場免費報名參加，有興趣的民眾於指定時間至遊客中心門口集合。