疫情衝擊？梅園飯店整修被誤傳歇業 業者：會撐下去

嘉義縣阿里山森林遊樂區花季即將登場，卻傳出受疫情衝擊，阿里山公路上老字號的梅園觀景飯店要歇業，消息在旅遊業傳開，引人關切，業者否認說，他們在飯店貼「整修內部」公告，不是歇業，本月還有團客，但業者不諱言，受疫情衝擊，平日住房率直直落，部分員工留職停薪度難關。

梅園樓觀景飯店位於阿里山公路台18線57.5公里處，座落於峰巒巔，建築為仿三合院式的三層樓現代風格建築，客房百餘間，業者雇10多名員工，受疫情衝擊，住房率直直落，為節省開銷，部分員工留職停薪，業者說，雖經營辛苦，但會撐下去。

嘉縣文化觀光局說，未接獲梅園申請歇業，應是誤傳；在阿里山森林遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂，昨天到梅園關心了解，梅園業者否認要歇業，因飯店是上阿里山中途站，防疫期，常有遊客到飯店上廁所，擔心防疫酒精不足，張貼整修內部公告。

陳昆茂說，旅館業受疫情衝擊，收入銳減，加入公會全縣56間飯店旅館至今未傳計畫關門歇業，大家苦撐待變，等待政府振興方案紓困，阿里山遊樂區飯店平假日住房率落差很大，陸客不來，平日遊客人，假日開車上山遊客多，228連假住房率7、8成，本月花季假日預訂住房也多。