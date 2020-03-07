賞櫻長知識！阿里山區有40種櫻花 全台種類最多
嘉義大學森林暨自然資源學系「阿里山公路沿線櫻花品種調查」結果出爐，森林遊樂區內有30多項品種，增加「湯村櫻」及「仙台吉野櫻」2品種櫻花，公路沿線則有「福爾摩沙櫻」等5種遊樂區內所沒有的品種，整個阿里山區有40種櫻花品種，是全臺灣櫻花種類最多地方。
阿里山櫻花季本月10日登場至4月10日，公路沿線及遊樂區內許多粉紅櫻花已盛開，多數民眾賞櫻卻不一定認識櫻花，公路總局阿里山工務段，日前邀請嘉大森資系助理教授張坤城，調查公路沿線櫻花品種，過去嘉義林管處也曾委託嘉大鑑定，園區有30多項品種，這次調查更發現，公路沿線櫻花品種也多采多姿。
張坤城表示，阿里山森林遊樂區的湯村櫻及仙台吉野櫻數量少、花期晚，少人注意，因此較晚被發掘；部分櫻花品種自日治時期引進，很多都僅存幾棵，極需育種保存，未來可做櫻花新品種培育的種原庫。
他說，阿里山公路上近年新植櫻花種源紛亂，公路沿線許多農民嫁接技術純熟，將外來品種嫁接在原生種山櫻花上，這次調查發現有「福爾摩沙櫻」、「椿寒櫻」、「橫濱緋櫻」、「薄墨櫻」及「高盆櫻」等5種森林遊樂區內所沒有的品種，讓公路上櫻花更多采多姿。
張坤城指出，近日全臺粉紅色系櫻花大爆發，許多人都將粉紅色櫻花報導為「昭和櫻」或「富士櫻」，事實上昭和櫻與富士櫻是白色品種，臺灣目前稱為昭和櫻、富士櫻甚至是吉野櫻的粉紅色品種，其實包含有椿寒櫻、河津櫻、修善寺寒櫻、寒櫻、橫濱緋櫻及尚未登錄新品種，需從其花瓣、萼筒、花萼裂片、葉片及有無被毛等特徵進行鑑定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言