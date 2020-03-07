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賞櫻長知識！阿里山區有40種櫻花 全台種類最多

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
仙台吉野櫻是阿里山國家森林遊樂區內新增的櫻花品種，為染井吉野櫻與八重紅枝垂櫻雜交而來的重瓣品種。圖／嘉義大學提供
仙台吉野櫻是阿里山國家森林遊樂區內新增的櫻花品種，為染井吉野櫻與八重紅枝垂櫻雜交而來的重瓣品種。圖／嘉義大學提供

嘉義大學森林暨自然資源學系「阿里山公路沿線櫻花品種調查」結果出爐，森林遊樂區內有30多項品種，增加「湯村櫻」及「仙台吉野櫻」2品種櫻花，公路沿線則有「福爾摩沙櫻」等5種遊樂區內所沒有的品種，整個阿里山區有40種櫻花品種，是全臺灣櫻花種類最多地方。

阿里山櫻花季本月10日登場至4月10日，公路沿線及遊樂區內許多粉紅櫻花已盛開，多數民眾賞櫻卻不一定認識櫻花，公路總局阿里山工務段，日前邀請嘉大森資系助理教授張坤城，調查公路沿線櫻花品種，過去嘉義林管處也曾委託嘉大鑑定，園區有30多項品種，這次調查更發現，公路沿線櫻花品種也多采多姿。

張坤城表示，阿里山森林遊樂區的湯村櫻及仙台吉野櫻數量少、花期晚，少人注意，因此較晚被發掘；部分櫻花品種自日治時期引進，很多都僅存幾棵，極需育種保存，未來可做櫻花新品種培育的種原庫。

他說，阿里山公路上近年新植櫻花種源紛亂，公路沿線許多農民嫁接技術純熟，將外來品種嫁接在原生種山櫻花上，這次調查發現有「福爾摩沙櫻」、「椿寒櫻」、「橫濱緋櫻」、「薄墨櫻」及「高盆櫻」等5種森林遊樂區內所沒有的品種，讓公路上櫻花更多采多姿。

張坤城指出，近日全臺粉紅色系櫻花大爆發，許多人都將粉紅色櫻花報導為「昭和櫻」或「富士櫻」，事實上昭和櫻與富士櫻是白色品種，臺灣目前稱為昭和櫻、富士櫻甚至是吉野櫻的粉紅色品種，其實包含有椿寒櫻、河津櫻、修善寺寒櫻、寒櫻、橫濱緋櫻及尚未登錄新品種，需從其花瓣、萼筒、花萼裂片、葉片及有無被毛等特徵進行鑑定。

椿寒櫻，花粉紅，萼筒鐘狀杯形，萼筒及花柄上有毛，常被誤認為富士櫻。圖／嘉義大學提供
椿寒櫻，花粉紅，萼筒鐘狀杯形，萼筒及花柄上有毛，常被誤認為富士櫻。圖／嘉義大學提供
橫濱緋櫻，花粉紅至淡紫紅，萼筒鐘狀，無毛。圖／嘉義大學提供
橫濱緋櫻，花粉紅至淡紫紅，萼筒鐘狀，無毛。圖／嘉義大學提供
薄墨櫻，屬於白色系，圖／嘉義大學提供
薄墨櫻，屬於白色系，圖／嘉義大學提供
阿里山遊樂區最受矚目的「櫻王」染井吉野櫻，預估本月中旬盛開。圖／報系資料照片
阿里山遊樂區最受矚目的「櫻王」染井吉野櫻，預估本月中旬盛開。圖／報系資料照片
湯村櫻又名正福寺櫻，是阿里山國家森林遊樂區內新增的櫻花品種，由日本兵庫縣新溫泉町湯村的正福寺培育出的重瓣品種。圖／嘉義大學提供
湯村櫻又名正福寺櫻，是阿里山國家森林遊樂區內新增的櫻花品種，由日本兵庫縣新溫泉町湯村的正福寺培育出的重瓣品種。圖／嘉義大學提供

櫻花季 阿里山 森林遊樂區 賞櫻 嘉義大學

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