賞櫻長知識！阿里山區有40種櫻花 全台種類最多

嘉義大學森林暨自然資源學系「阿里山公路沿線櫻花品種調查」結果出爐，森林遊樂區內有30多項品種，增加「湯村櫻」及「仙台吉野櫻」2品種櫻花，公路沿線則有「福爾摩沙櫻」等5種遊樂區內所沒有的品種，整個阿里山區有40種櫻花品種，是全臺灣櫻花種類最多地方。

阿里山櫻花季本月10日登場至4月10日，公路沿線及遊樂區內許多粉紅櫻花已盛開，多數民眾賞櫻卻不一定認識櫻花，公路總局阿里山工務段，日前邀請嘉大森資系助理教授張坤城，調查公路沿線櫻花品種，過去嘉義林管處也曾委託嘉大鑑定，園區有30多項品種，這次調查更發現，公路沿線櫻花品種也多采多姿。

張坤城表示，阿里山森林遊樂區的湯村櫻及仙台吉野櫻數量少、花期晚，少人注意，因此較晚被發掘；部分櫻花品種自日治時期引進，很多都僅存幾棵，極需育種保存，未來可做櫻花新品種培育的種原庫。

他說，阿里山公路上近年新植櫻花種源紛亂，公路沿線許多農民嫁接技術純熟，將外來品種嫁接在原生種山櫻花上，這次調查發現有「福爾摩沙櫻」、「椿寒櫻」、「橫濱緋櫻」、「薄墨櫻」及「高盆櫻」等5種森林遊樂區內所沒有的品種，讓公路上櫻花更多采多姿。