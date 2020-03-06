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長得像明星卻有謙卑的心 凍齡阿嬤重返職場貴氣依舊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供

歷經人生兩度失業的雲林縣鄭淑女，已是60多歲阿嬤級婦人，但她擁有明星般的貴氣，一直是親友眼中的凍齡美魔女，穿著打扮時尚、談吐真誠有力，最近在就業中心媒介下重返職場，高齡就業更加謙卑，豐富的人生閱歷，襯托出她的內在實力，一就職馬上從會計升任經理，成為今年就業中心最耀眼的求職明星，婦女節前夕，她的敬業精神也成了就業徵才的活廣告。

鄭淑女年輕時原在一家大型醫院擔任財務，20年的職場生活，原以為可順利做到退休，不料醫院轉型縮減人力，她遭到資遣，年逾半百面臨首次失業，孩子仍在求學，她需要工作，幾番求職失利，最後好不容易重返職場，萬沒想到新工作也只維持幾年又告失業。

面對職場接連不順，加上老公身患重病，家計一肩挑的她，雖很想再回職場，但大環境波蕩，工作難求，先生最後仍不幸離世，早已習慣每天忙碌的她，在家閒不住，讓她一度陷入憂鬱邊緣，直到結識虎尾就業中心主任張秀美，兩人相見如故，她被引介到雲林龍澤酒業釀造廠，擔任熟稔的會計工作。

由於她待人以誠，專業加敬業，工作不久就深獲老闆賞識，很快獲拔擢為業務經理，掌理重要事務。

「她在職場找到新人生」張春美說，高齡工作者的經驗和態度，往往是年輕人無法取代的價值，就業中心很鼓勵企業能多給中高齡就業機會，運用政府推動的「中高齡職務再設計」資源，來增進工作效能，鄭淑女重返職場圓夢，對她、對社會、對國家創造三贏，更給了年輕人承傳與典範。

看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女（右），高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，深獲老闆賞識，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女（右），高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，深獲老闆賞識，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供
看不出已有60多歲的凍齡阿嬤鄭淑女，高齡就業，展現高人一等的能力，加上亮眼又時尚的外表，內外兼具，很快從會計升任經理，為高齡就業立下典範。圖／就業中心提供

職場 失業

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