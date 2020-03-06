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竹林放火燒釀空汙 嘉縣盼以「破碎機」 解決竹材廢棄物
嘉義縣大林鎮為烏殼綠竹筍大宗產地，種植面積約800公頃，竹林每年需清園維持竹筍品質及穩定產量，過程將產生每公頃約18公噸的廢棄竹材，過去筍農多就地放火焚燒，但傳統的露天燃燒方式衍生空汙和公共安全議題，嘉義縣政府多方研議後，與產商合作開發破碎機。
嘉義縣長翁章梁今天下午實地了解竹材從攪碎到鋪放在田間、甚至可加速腐化成肥分的操作過程，未來考慮研發製成肥料基材，讓廢材變黃金，經營主體和農民負擔部分，縣府將以降低農民成本方向優先考量。
為解決此問題，農業處多次邀集專業農業機械製造商前往田區勘查，並與農友討論，經1年多的努力打造出適合在竹林操作的破碎機，要價90多萬元的破碎機，怪手伐除竹子後直接送進破碎機中，農業處預計以連續200小時運轉不中斷方式進行測試，破碎後的竹材可以鋪在田間，減少堆置空間，還能加速腐化成肥份。
由於竹材相當堅硬，伐除業者粗估1天僅能處理1分地，與過去採燃燒方式1天能處理3分地速度相比，成本將會增加，翁章梁將針對若破碎機可行，未來的經營主體？怪手業者能否結合破碎機經營？成本粗估多少？農民能接受的處理成本等問題，逐項與各單位人員討論。
翁章梁強調，以破碎機處理廢材將涉及費用與成本問題，縣府將邀集相關單位集思廣義，站在不增加農民成本立場提出可行方案，有效解決存在多時的竹材廢棄物問題。
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