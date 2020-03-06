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影／搶先看！世界7大令人期待公園「河樂廣場」明開幕
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」明天將啓用，這裡見證昔日的中國城商場化為潟湖幽谷，成為市區最大的親水公園，並串連具人氣的海安路藝術街及百年運河金色流域，也讓民眾期待這裡能再度成為翻轉府城的新亮點。
台南市長黃偉哲指出，河樂廣場是昔日府城運河的台南船渠，又稱盲段，為魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，於民國66年填平並興建「中國城」商場，即成為府城最重要且熱鬧的商圈之一，風光一時，因為時代變遷商場沒落，店家經營困難，原風光的地下商城頓時黯然，「盲段」的運河景緻也被中國城阻擋，連帶影響中正路與西門路的繁榮景象。
台南市都發局表示，河樂廣場將在明天上午10時半啟用，若想聆聽首席建築師Winy Maas現場導覽，歡迎大家踴躍參加，後續市府也將推出一系列的宣傳活動，讓大家更能認識河樂廣場，由於這裡燈光美氣氛佳，日拍夜拍都很美。
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