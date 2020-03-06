快訊

伊朗一天增1234例新冠肺炎確診 考慮軍隊限制城市通行

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搶先看！世界7大令人期待公園「河樂廣場」明開幕

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影

被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」明天將啓用，這裡見證昔日的中國城商場化為潟湖幽谷，成為市區最大的親水公園，並串連具人氣的海安路藝術街及百年運河金色流域，也讓民眾期待這裡能再度成為翻轉府城的新亮點。

台南市長黃偉哲指出，河樂廣場是昔日府城運河的台南船渠，又稱盲段，為魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，於民國66年填平並興建「中國城」商場，即成為府城最重要且熱鬧的商圈之一，風光一時，因為時代變遷商場沒落，店家經營困難，原風光的地下商城頓時黯然，「盲段」的運河景緻也被中國城阻擋，連帶影響中正路與西門路的繁榮景象。

台南市都發局表示，河樂廣場將在明天上午10時半啟用，若想聆聽首席建築師Winy Maas現場導覽，歡迎大家踴躍參加，後續市府也將推出一系列的宣傳活動，讓大家更能認識河樂廣場，由於這裡燈光美氣氛佳，日拍夜拍都很美。

被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影
被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的「河樂廣場」明天開幕。記者鄭維真／攝影

建築 黃偉哲

延伸閱讀

台南河樂廣場 斷壁殘垣風格如古羅馬

河樂廣場 無縫連結台南雙核心舊城區

消失的中國城 台南曾有的繁華指標

也是鼠年 舊金山中國城120年前封城

相關新聞

影／搶先看！世界7大令人期待公園「河樂廣場」明開幕

被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」明天將啓用，這裡見證昔日的中國城商場化為潟湖幽谷，成為市區最...

防疫管制再升級 台南麻豆新樓醫院陪病探病各限一人

因應新冠肺炎疫情，台南麻豆新樓醫院自9日起啟動院內感染管制策略，嚴控醫院進出人數，陪病探病各限一人。

閒置20年台南長勝營區重新啟用 黃偉哲：帶動新營發展

閒置近20年的台南新營長勝營區，市府重新規畫開發為休憩空間，今天完工啟用，台南市長黃偉哲表示，長勝營區兼具防洪、休憩等多...

AIT主席莫健專程到台南 與賴清德參訪奇美博物館

AIT主席莫健今天特地南下，到台南與準副總統賴清德碰面，兩人一同造訪奇美博物館，賴清德說，他在擔任台南市長的期間，莫健上...

嘉義縣收購荔枝樁象卵片限山區4鄉 未列入鄉鎮民怨不公

荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，為避免危害農作物及行道樹，彰化縣及嘉義市政府都提供賞金收購卵片，每個卵片5元，嘉義縣政府今天也宣...

佳尼特捐50台抗敏空氣清淨機 助台南20所偏鄉學校抗疫

財團法人佳尼特教育基金會捐贈抗敏空氣清淨機與額溫槍給台南市偏遠及小型共19所國小及1所幼兒園，市長黃偉哲表示，防疫工作需...

交趾陶變文創品 黃敏惠強調：設計理念融入城市

嘉義市府文化局今天舉辦「創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會」，展出5名嘉義交趾陶藝師，與5名工業設計師跨界合作交趾陶文創...

婦女節前夕 台南波麗士送花、巧克力超貼心

38婦女節前夕，台南市警局第2、3、6分局等波麗士超貼心，送花又送巧克力給女警、女性同仁，慰勉女性同仁兼顧職場與家庭的付...

食客不出門 嘉義餐廳業推防疫便當

企業、機關團體及民眾減少外出聚會用餐，餐廳、飯店業績大減四成，嘉義餐廳業者推出每個200元到300元的防疫特餐便當，希望透過便當外送爭取客戶，補償損失的業績。

疫情衝擊藝文活動 翁章梁：紙風車返笑日推支持獎勵金

傳出來台表演的澳洲音樂家染疫，衝擊藝文活動，為降低藝文工作者失去演出機會的損失，紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」活...

疫情「雪崩式」影響 婚慶量剩3成 業者：接電話接到怕

新冠疫情延燒，很多新人紛紛取消或延後婚禮，中華婚慶文創產業聯合會理事長邱錫訓表示，新人一直往後延期或取消，造成業者很大的...

張麗善用雲林鳳梨煮「五行旺來」 呷健康好運旺旺來

雲林縣有名的古坑金鑽鳳梨即將開始採收，縣府今天和古坑永興合作社合作舉辦「金鑽恆久遠、一顆永留傳」品嘗會，大力行銷雲林鳳梨...

熱門新聞

桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

高雄中華地下道主線道提早通車 綠批韓國瑜「收割王」

觀霧「霧社櫻王」開花了！ 未來3周進入最美花期

台中亞緻大飯店收攤？盧秀燕：經發局將深入了解

21年首次！為防疫新冠肺炎 宜蘭綠色博覽會今年停辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。