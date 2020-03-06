影／搶先看！世界7大令人期待公園「河樂廣場」明開幕

被富比士雜誌評鑑為世界7大令人期待公園之一的台南「河樂廣場」明天將啓用，這裡見證昔日的中國城商場化為潟湖幽谷，成為市區最大的親水公園，並串連具人氣的海安路藝術街及百年運河金色流域，也讓民眾期待這裡能再度成為翻轉府城的新亮點。

台南市長黃偉哲指出，河樂廣場是昔日府城運河的台南船渠，又稱盲段，為魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，於民國66年填平並興建「中國城」商場，即成為府城最重要且熱鬧的商圈之一，風光一時，因為時代變遷商場沒落，店家經營困難，原風光的地下商城頓時黯然，「盲段」的運河景緻也被中國城阻擋，連帶影響中正路與西門路的繁榮景象。