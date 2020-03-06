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防疫管制再升級 台南麻豆新樓醫院陪病探病各限一人
因應新冠肺炎疫情，台南麻豆新樓醫院自9日起啟動院內感染管制策略，嚴控醫院進出人數，陪病探病各限一人。
新規定為限制每床陪病人員1名(含照顧服務員)、探病者也限制1人，探病時間管制為一般病房(含嬰兒室)，探病時間為周一至周六10點至12點，成人及小兒加護病房周一至周六11點至11點30分，統一由醫療大樓大門進入；周日僅開放成人及小兒加護病房探病時間為11點至11點30分，由急診入口進入。
醫院表示，9日起一般病病房探病時間限制為一個時段，加護病房探病時間也縮減為一個時段，以保護入院病人和民眾健康，凡進入醫院探病及陪病者均須攜帶健保卡確認旅遊史，出示陪病或探病證，皆須登記姓名、連絡電話及住址等資料，全程配戴口罩，並量體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院。
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