閒置20年台南長勝營區重新啟用 黃偉哲：帶動新營發展

閒置近20年的台南新營長勝營區，市府重新規畫開發為休憩空間，今天完工啟用，台南市長黃偉哲表示，長勝營區兼具防洪、休憩等多元功能，可望吸引移居人口，成為帶動新營繁榮與發展的新引擎。

長勝營區總面積11.34公頃，包含7.2公頃的可建築用地及4.14公頃的公共設施用地，其中珍貴的喬木、綠色隧道及舊彈藥庫、崗哨等景觀皆完整保留。

黃偉哲說，長勝營區自88年陸軍部隊撤出後荒廢近20年，是地方民眾迫切要求改善的治安死角，市府透過都市計畫變更，採低衝擊開發，保留林蔭、生態及軍方舊建築遺蹟，開發過程平和順利。長勝營區重劃後創造出多元化的開放空間，具備完善的公共設施及休憩環境，兼備滯洪功能；加上位置距離交流道相當近，將成新營置產宜居新地標。

地政局長陳淑美表示，原長勝營區內老樹景觀獨特，有二級保育鳥類「鳳頭蒼鷹」，為完整保留區內既有生態及綠色隧道，減少環境擾動，區內樹木幾乎全部保留，只有37棵喬木因為開闢道路需求，採全樹冠移植工法移植到公設用地，存活率100%。

綠色隧道原地保留並加設高架棧道，讓小動物在棧道下自由穿越，避免人類及動物互相干擾。除了植栽外，舊彈藥庫、崗哨等也都已經重新修繕，讓曾在此服役的民眾懷念當年情景，是重劃案的另一項休憩特色。