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閒置20年台南長勝營區重新啟用 黃偉哲：帶動新營發展

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）主持長勝營區重新啟用典禮。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（中）主持長勝營區重新啟用典禮。圖／市府提供

閒置近20年的台南新營長勝營區，市府重新規畫開發為休憩空間，今天完工啟用，台南市長黃偉哲表示，長勝營區兼具防洪、休憩等多元功能，可望吸引移居人口，成為帶動新營繁榮與發展的新引擎。

長勝營區總面積11.34公頃，包含7.2公頃的可建築用地及4.14公頃的公共設施用地，其中珍貴的喬木、綠色隧道及舊彈藥庫、崗哨等景觀皆完整保留。

黃偉哲說，長勝營區自88年陸軍部隊撤出後荒廢近20年，是地方民眾迫切要求改善的治安死角，市府透過都市計畫變更，採低衝擊開發，保留林蔭、生態及軍方舊建築遺蹟，開發過程平和順利。長勝營區重劃後創造出多元化的開放空間，具備完善的公共設施及休憩環境，兼備滯洪功能；加上位置距離交流道相當近，將成新營置產宜居新地標。

地政局長陳淑美表示，原長勝營區內老樹景觀獨特，有二級保育鳥類「鳳頭蒼鷹」，為完整保留區內既有生態及綠色隧道，減少環境擾動，區內樹木幾乎全部保留，只有37棵喬木因為開闢道路需求，採全樹冠移植工法移植到公設用地，存活率100%。

綠色隧道原地保留並加設高架棧道，讓小動物在棧道下自由穿越，避免人類及動物互相干擾。除了植栽外，舊彈藥庫、崗哨等也都已經重新修繕，讓曾在此服役的民眾懷念當年情景，是重劃案的另一項休憩特色。

台南市府表示，長勝營區重劃工程500多天的努力後完工啟用，公園多元特色滿足市民活動休憩需求。市議員蔡育輝、李宗翰、穎艾達利、劉米山、沈家鳳、台聯工程顧問有限公司副總鄭凱文、松東營造股份有限公司總經理陳智能、台南市不動產經紀人公會理事長林忠信、台南不動產經紀人職業工會理事長曾欲哲等今天到場共襄盛舉。

台南新營區長勝營區今天重新啟用，為新營區市民增加一處休閒綠地。圖／市府提供
台南新營區長勝營區今天重新啟用，為新營區市民增加一處休閒綠地。圖／市府提供

綠色隧道 建築 黃偉哲

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