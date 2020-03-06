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嘉義縣收購荔枝樁象卵片限山區4鄉 未列入鄉鎮民怨不公
荔枝椿象越冬成蟲已甦醒，為避免危害農作物及行道樹，彰化縣及嘉義市政府都提供賞金收購卵片，每個卵片5元，嘉義縣政府今天也宣布跟進，收購荔枝和龍眼產區荔枝椿象卵片，每片5元，但收購地點限荔枝龍眼產地山區4鄉鎮公所，讓為害嚴重的水上鄉民怨不公。
縣府農業處說，時序即將進入荔枝和龍眼開花期，也是荔枝椿象產卵時節和蜜蜂採蜜期，為避免影響蜜蜂採蜜安全，辦理荔枝椿象卵片收購事宜。
收購辦法：收購標準：每一葉片應至少有10顆未孵化的荔枝椿象蟲卵。收購價格：符合收購標準，每一卵片5元。收購期限：即日起至31日止。收購時間：周一至周四上午9點至下午3點。收購地點：梅山、竹崎、番路和中埔鄉公所。
議員林緗亭接獲民眾陳情，指稱在住家附近的龍眼樹也有荔枝椿象，卻不列入收購範圍，不公平，收購辦法應全縣各鄉鎮市全面公平辦理。
對此，農業處農林作物科說，水上鄉民眾可以就近拿到中埔鄉公所繳交；另針對居家環境行道樹上的荔枝樁象，依權責劃分，由環保局鄉鎮市清潔隊噴藥消滅。
荔枝椿象為外來害蟲，主要躲藏在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等，當受到驚擾時，會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛，另荔枝椿象會在葉子上產卵，每片葉子會產12至14顆卵，嘉義市府計畫收購4000片，每張身分證上限是200片。
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