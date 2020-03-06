佳尼特捐50台抗敏空氣清淨機 助台南20所偏鄉學校抗疫

財團法人佳尼特教育基金會捐贈抗敏空氣清淨機與額溫槍給台南市偏遠及小型共19所國小及1所幼兒園，市長黃偉哲表示，防疫工作需要很多人力、物力上的齊心協力，非常感謝佳尼特基金會的善行義舉，對於孩童就學安全提供多一層保障，也感謝各界對於防疫工作的用心，希望大家也都能夠勤洗手避免不必要的接觸，讓防疫工作更臻完善。

佳尼特教育基金會董事長莊住維表示，取之社會用之社會，在抗疫關鍵時期，捐助鹽水、下營、新營、麻豆、六甲、官田、歸仁及安平區19所國小與1所幼兒園，共50台醫療級 PM2.5抗敏空氣清淨機及20支額溫槍，支援學校防疫物資及常備型防疫設備，有助於預防校園傳染疾病與保障學生健康，降低學童交叉感染風險，讓每個學童都能健健康康地快樂學習。

教育局長鄭新輝表示，落實手部衛生為預防病毒、細菌感染的首要方法，使用肥皂勤洗手加強手部清潔，養成良好個人衛生習慣，可有效降低感染疾病的發生率，請民眾與大小朋友落實手部衛生、咳嗽禮節及做好居家環境清潔等防治工作，避免將病菌帶回家，以降低學童及家中幼兒感染疾病風險，透過防疫基本功的落實執行及宣導，守護自己與他人健康。

教育局也督責學校及幼兒園落實環境清潔消毒，教室應維持適當通風，監控學童體溫及健康狀況，叮嚀學童在校時、放學前及回家後落實勤洗手防疫等相關措施，並加強對學童及家長衛教正確的傳染病防治知識及「生病不上學」防疫觀念。