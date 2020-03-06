交趾陶變文創品 黃敏惠強調：設計理念融入城市

嘉義市府文化局今天舉辦「創藝交融-交趾陶創新設計產品發表會」，展出5名嘉義交趾陶藝師，與5名工業設計師跨界合作交趾陶文創作品，包括護照皮飾、筆記本套、擺飾等，市長黃敏惠看了直呼，「好有設計感，太美了！」強調要把設計理念融入城市治理，讓嘉義市獨一無二。

嘉義市文化局日前邀請交趾陶藝師呂皇澄、吳世傑、林怡君、莊富盛及謝偉奇，及工業設計師王德明、林家再、洪天彧、連國輝、鄭洪跨界合作，讓交趾陶跳脫建築，走進民眾日常生活，創作成為各種生活用品，今天在承億文旅「桃城茶樣子」戶外廣場，展出10件創作品。

嘉義市長黃敏惠、市議員凌子楚、孫貫志、傅大偉、黃思婷、陳家平等人都到場，稱讚這些創新設計，不僅讓交趾陶成為創意商品，更讓藝術走入生活中，把生活變得更美。

黃敏惠說，爭取到2021台灣設計展，是大家共同努力，市府是把這些軟實力呈現給委員，明年設計展不只是一次展覽，還要把設計理念融入每件事物中，特別是城市治理，經由設計可以創造生活品味，有更多對話。

台灣工藝之家協會理事長謝東哲指出，這次商品發表就是讓交趾陶成為日常，不用到廟裡就能體會交趾陶之美；設計師與工藝師合作，不僅成功行銷嘉義市，每次創新，對設計師和工藝師都是很大鼓勵。