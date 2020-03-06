疫情衝擊藝文活動 翁章梁：紙風車返笑日推支持獎勵金

傳出來台表演的澳洲音樂家染疫，衝擊藝文活動，為降低藝文工作者失去演出機會的損失，紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」活動，只要獲選可獲得生存獎金3000元；嘉義縣長翁章梁以行動支持，推出「支持獎勵金」，只要是設籍嘉義縣的藝文朋友入選，3000元由縣政府買單，希望陪伴藝文界共度難關。

受到新冠肺炎疫情影響，室內、大型藝文活動不是取消，就是延期，民眾也減少外出，避免群聚效應，導致藝文工作者失去演出機會，對生活與生計造成莫大衝擊，為協助藝文界朋友度過疫情難關，紙風車劇團推出線上劇場－「紙風車返笑日」活動，鼓勵相關從業人員拍片上傳，賺取生活費，翁章梁響應活動，宣布設籍嘉縣的藝文工作者拍片獲紙風車錄取者 ，3000元獎金由縣府支付。

翁章梁支持紙風車偏鄉「藝術走進村里」，去年邀請紙風車深入偏鄉進行多場演出，在小鎮造成轟動，大人小孩都很開心，支持嘉義縣藝文界朋友踴躍參與「紙風車返笑日」活動，翁縣長二話不說，他說，做就對了。