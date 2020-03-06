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疫情「雪崩式」影響 婚慶量剩3成 業者：接電話接到怕

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市政府推出戶外婚禮方案，要助婚慶業者度過疫情難關。記者吳淑玲／攝影
台南市政府推出戶外婚禮方案，要助婚慶業者度過疫情難關。記者吳淑玲／攝影

新冠疫情延燒，很多新人紛紛取消或延後婚禮，中華婚慶文創產業聯合會理事長邱錫訓表示，新人一直往後延期或取消，造成業者很大的損失， 「接電話接到怕」，婚慶一條龍上下游有40多個相關產業，因疫情關係，業者生意量剩下三成，產業面臨非常嚴峻的考驗。

台南市政府今天在尖山埤江南度假村推廣戶外婚禮，鼓勵新人走出戶外，不一定要延後或取消，台南有好山好水還有美麗古蹟美景可以選擇，目前已有飯店及休閒農場等20多家響應，另相關產業業者也推出「戶外證婚儀式優惠專案」，原價16萬9500元，只要9萬9999元，約只有平常的6成多，現在辦婚禮相對便宜。

邱錫訓說，婚慶產業是一條龍，上下游有40多個產業受到影響，室內婚宴取消，包括拍婚紗、婚禮主持、表演、場地布置等，光台南就有2、3萬人因疫情蒙受影響，業者生意量剩下3成，有7成是取消或延後，業者支出是固定的，取消或延後，訂金也要退還，產業面臨非常嚴峻的考驗。

台南市觀旅局長郭貞慧說，新冠肺炎第一波影響的產業是旅行社，因台南旅行社大部分是把客人帶出國的形態，中央有第一波紓困方案，地方政府就是協助和輔導，包括人力培育的計畫，昨天已召集公會幹部和理事長說明政策，並成立輔導小組。

郭貞慧指出，台南旅館和民宿業者在整體旅遊上面，相對是幸運的，過去台南市旅遊的現況 ，國旅是很大的一塊，及日本和韓國客人，陸客相對是少的，因體質是好的， 228連假迎來很多旅客，像虎頭埤就成長4成遊客，證明沒有出國的人也有旅遊需求，只要做好防疫措施，對台南旅遊是有信心的。

台南旅宿業者也很團結，針對新冠肺炎推出的各項優惠措施，也很快就讓消費者選擇，目前台南旅宿還是滿滿滿，她向一家餐廳訂位是滿位的，黃偉哲市長積極行銷「台南防疫措施可以放心來旅遊」，也不斷推出創新景點，像戶外婚禮也是很溫馨很浪漫的選擇。

婚禮 新冠肺炎 疫情

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