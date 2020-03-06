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張麗善用雲林鳳梨煮「五行旺來」 呷健康好運旺旺來
雲林縣有名的古坑金鑽鳳梨即將開始採收，縣府今天和古坑永興合作社合作舉辦「金鑽恆久遠、一顆永留傳」品嘗會，大力行銷雲林鳳梨，請來衛生局營養師講解吃鳳梨的諸多好處，縣長張麗善還當手露一手，烹煮了一道「五行旺來」料理，強調防疫期間多吃蔬果養足體力，自然健康旺旺來。
張麗善說，雲林鳳梨產季約在4到5月，主要的金鑽鳳梨名聲尚介讚，產量佔全國 7%，古坑為最大的產區，鳳梨生吃熟食均可，被視為抗菌養生的好水果，且吃法多元，糖醋燒炒，酸香迷人，醃製成鳳梨醬熬煮湯品，如苦瓜雞、竹筍雞湯或用來蒸魚、炒豬肉、滷苦瓜是首選提味的配料，有水果的萬用之王美譽。
營養師簡士傑也說，鳳梨營養豐富，維生素C含量是蘋果的5倍，又含蛋白酶，適量食用對胃腸消化很有幫助，有人敏感怕吃鳳梨會刮舌，可加熱後再吃。
永興果菜生產合作社理事主席黃威騰說，為增銷售多元，最近積極開發鳳梨加工產品，除加工榨汁、果醬，也完成養生增加抵抗力的「薑汁鳳梨黑糖磚」直接沖泡飲用，還有特製鳳利乾等產品，風味絕佳。
張麗善用鳳梨搭配蔬菜鮮菇炒了一道「五行旺來」供大家品嘗，她說，鳳梨是養生水果，雲林農民提供多元選擇，正值抗疫期間，多吃鳳梨保健康，好運自然旺旺來。
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