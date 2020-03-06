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台南府東創意森林 日式建築修復完工成新打卡點

中央社 / 台南6日電

日治台南州立農事試驗場宿舍群5棟建築2004年被指定為台南市定古蹟後，陸續完成修復工作，並命名為「府東創意森林」，最後一棟場長宿舍修復今年也大功告成，將委外經營，成為新的打卡場所。

位於台南市東區的日治台南州立農事試驗場宿舍群，涵蓋2棟丙種宿舍、2棟丁種宿舍及1棟場長宿舍，其中丙種及丁種宿舍是一般職務員工的宿舍，場長宿舍則是日治台南州廳農事試驗場最高職銜人員的住所。

台南市文化資產管理處今天宣布，日治台南州立農事試驗場宿舍群被指定為市定古蹟後，丙種及丁種宿舍陸續完成修復，最後一棟的場長宿舍修復也於今年1月21日完工。

文資處人員指出，場長宿舍是獨門獨院建築，庭院內有2棵大樟樹及毛柿等珍貴老樹，空間格局於東西翼分別配置「茶之間」（食堂）與「涼台」的休憩空間，內部格局很經典；茶之間反映明治末期開始重視一家團聚吃飯的觀念。

文資處人員表示，日治時期的場長職務，是當時地方州廳農事試驗場的最高主管，負有綜理台南地區農業調查分析、品種鑑定、育種、試驗、農業講習、諮詢的職責。

日治台南州立農事試驗場宿舍群已被命名「府東創意森林」，丙種及丁種宿舍已委外，場長宿舍也將委外經營，也讓台南多了一處懷思古之幽情的休閒打卡場所。

宿舍 修復

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