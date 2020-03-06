農糧署補助有機肥料 每公頃最高1萬2000元

農委會農糧署為減少農友施用化學肥料，今年補助農友使用國產有機質肥料、微生物肥料、農田地力改良肥料及生物防治資材等友善環境資材，每公頃最高補助1萬2000元，協助農友善用各類肥料資材，友善耕作，維護農業環境永續發展。

農糧署表示，肥料為農業生產最重要的資材之一，為減輕農友購肥負擔，針對慣行農耕推出施用國產有機質肥料每公頃最高補助1萬2000元，微生物肥料每公頃最高補助5000元、農田地力改善肥料每公頃最高3000元，還有生物防治資材補助等多項好康措施。農業試驗所及各區農業改良場進行合理化施肥教育宣導及免費土壤肥力檢測等服務，引導農友視農田肥力狀況，適合適量補充肥分，減少浪費。