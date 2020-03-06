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農糧署補助有機肥料 每公頃最高1萬2000元
農委會農糧署為減少農友施用化學肥料，今年補助農友使用國產有機質肥料、微生物肥料、農田地力改良肥料及生物防治資材等友善環境資材，每公頃最高補助1萬2000元，協助農友善用各類肥料資材，友善耕作，維護農業環境永續發展。
農糧署表示，肥料為農業生產最重要的資材之一，為減輕農友購肥負擔，針對慣行農耕推出施用國產有機質肥料每公頃最高補助1萬2000元，微生物肥料每公頃最高補助5000元、農田地力改善肥料每公頃最高3000元，還有生物防治資材補助等多項好康措施。農業試驗所及各區農業改良場進行合理化施肥教育宣導及免費土壤肥力檢測等服務，引導農友視農田肥力狀況，適合適量補充肥分，減少浪費。
農糧署說明，化學肥料雖能快速提供作物養分，但依專家試驗結果顯示，如果搭配施用有機質肥料以補充農田土壤有機質，更可提高肥料利用率。近年擴大友善環境農業資材推廣面積，補助作業並已資訊化，為後續實際核銷期程需要，請農友配合各縣市申請時間向所在地輔導窗口(農會、公所或合作社場)提出申請。並儘速依作物施肥需求完成購肥進行核銷。農友多加利用友善環境農業資材相關措施，減少化學肥料之使用，才可長保土壤肥力，讓農業生產與資源永續發展。
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