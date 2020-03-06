花季期間 醫護人員24小時阿里山駐診

阿里山花季將登場，但新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣衛生局為維護遊客健康，3月10日至4月10日花季期間，安排醫護人員24小時駐診阿里山香林衛生室，救護車也全天候待命。

新冠肺炎疫情影響，民眾無法至日本、韓國賞花，大阿里山地區成了賞花首選，228連假阿里山公路大塞車，嘉義縣政府預測，從明天開始至4月中旬，每逢假日都會湧現賞花人潮，為了保障遊客安全，衛生局已採取多項緊急處置措施。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，山區路途遙遠，香林衛生室是阿里山森林遊樂區唯一醫療站，3月10日至4月10日花季期間，由衛福部規劃的各急救責任醫院醫護人員，輪流24小時駐診，救護車全天候待命，一旦發生意外事件，香林衛生室將初步進行處置及緊急醫療救護後，由消防隊或衛生室救護車送下山接受醫療。

趙紋華表示，花季期間人潮多，飲食安全與防疫工作特別重要，衛生局2月間針對阿里山公路沿線及周邊餐飲業舉辦衛生講習，稽查小組也前往各旅遊景點查核，包括油炸油衛生管理、食材源頭管理、食品標示、餐具清潔度檢測、產品責任險、員工體檢等，共查核42家，標示稽查660件，都未發現違規情事。

趙紋華呼籲，民眾賞花時，也要落實防疫工作，用肥皂勤洗手，避免觸摸眼鼻口，擴大社交距離，做好呼吸道衛生及咳嗽禮節。