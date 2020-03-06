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600瓶特調蘆薈酒精10鐘秒殺 雲林暖心議員防疫又護手

聯合報 / 記者蔡維斌/即時報導
雲林縣議員發起免費送護膚乾手液，吸引大批民眾領取。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員發起免費送護膚乾手液，吸引大批民眾領取。記者蔡維斌／翻攝

新冠肺炎疫情持續升溫，雲林縣議員邱世文與淵明國中師生及鄭姓企業人士合作，兩天來完成特調的蘆薈甘油的酒精乾手液，具護手消毒功效，今天在林內鄉合作金庫前免費贈送給鄉民，作為抗菌防疫之用，一早民眾大排長龍，約10分鐘，600瓶消毒液全都送光，邱議員說，酒精夠但瓶子不夠，要大家留著空瓶下次來裝。

鄭姓企業人士說，防疫視同作戰，國內充分發揮有錢出錢有力出力精神，全民一條心，贏得國際讚賞，這次他也表達小小心意，看到每個人領取後，欣悅寫在臉上，他覺得是件很有意義的事。

協助調製乾手液的AAF國際芳療師陳淑真在發送前也教大家防疫如何不傷膚，她指出，一般酒精噴在手或皮膚，有時對會產生刺激性乾裂性，用蘆薈跟甘油混合，具保濕，且含有茶樹精油抑菌，這是不錯的天然保濕抗菌液，不僅對人體無害不傷皮膚，防疫又護手。

製作過程頗費工，邱世文說，為完成這批特調乾手液，他透週林內淵明國中師生協助，兩天來完成600瓶乾手液的調製，也讓學生上了一堂護膚課，目前酒精和精油原料是足夠，但瓶子反而不足，尤其是噴嘴更難買，所以請大家用完保留空瓶，下次可再用。

今天來領取的民眾大排長龍，他們感謝善心人士發起這麼有意義的防疫行動，不僅抗菌還能護手，實在真貼心。

雲林縣議員發起費送特調護手乾手液，民眾大排長龍領取。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員發起費送特調護手乾手液，民眾大排長龍領取。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員邱世文為排隊民眾噴手試用蘆薈手液的好處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員邱世文為排隊民眾噴手試用蘆薈手液的好處。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員發起免費送護膚乾手液，吸引大批民眾領取。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員發起免費送護膚乾手液，吸引大批民眾領取。記者蔡維斌／翻攝
發送乾手液之前，AAF國際芳療師陳淑真教大家如何防疫而不傷皮膚，為大家上一堂護膚課。記者蔡維斌／翻攝
發送乾手液之前，AAF國際芳療師陳淑真教大家如何防疫而不傷皮膚，為大家上一堂護膚課。記者蔡維斌／翻攝

酒精 新冠肺炎 疫情

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