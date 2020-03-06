阿里山花季10日登場 民眾穿粉紅系衣服拍照打卡還送禮

阿里山花季將在3月10日正式展開，為期1個月花季至4月10日，林務局嘉義林區管理處將在10日上午10點在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦花季開鑼儀式，宣告花季正式展開，當日另有「櫻花漫步」導覽活動，邀請遊客一同穿上粉紅色系衣服，打造花季專屬裝扮。

今年首辦的「櫻花漫步」活動，嘉義林管處邀請民眾穿上粉紅色系服飾或配件一同上山，打造花季專屬Dress Code，拍照打卡、分享的朋友可獲得花季限定拍立得，沿途專業森林志工提供導覽及定點小提琴家獨奏表演，民眾能更佳認識阿里山的植物。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處為配合花季活動，遊樂區內「沼平線」列車將在花季開幕當日上午10點30分至11點45分，蒸汽車頭將附掛檜木車廂，現場還能拍攝櫻花與「蒸檜火車」同框的經典畫面。

10日開幕會場更設有臨時攤位，販賣櫻花紙膠帶、花季必備的賞花手冊；今年更推出阿里山鳥類變色雨傘、票卡夾等提供販售，林管處表示，花季期間購票入園的民眾也請記得到遊客中心領取「限量花季入園紀念票」。

為期1個月的的阿里山花季，每周安排「櫻與音的對話」戶外音樂會增加聽覺及視覺饗宴，園區內櫻花品系共有31種將近3000株，其中山櫻花品系花種，如山櫻花、琉球山櫻等已盛開近9成，小櫻王唐實櫻及霧社櫻已達7成。