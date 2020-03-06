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國民黨主席補選明登場 投票所防疫發燒黨員不要投票

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所。圖／縣黨部提供
國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所。圖／縣黨部提供

國民黨主席補選明天投票，候選人郝龍斌、江啟臣兩強相爭，兩人在最新競選影片，不約而同抨擊國民黨「醬缸文化」；補選期間碰上險峻的新冠肺炎疫情，嘉義縣黨工說是選情最冷的主席補選，明天投票比照中選會防疫選舉規定。

嘉義縣黨部說，全縣共設置12個投票所，共計6974名有投票權的黨員，明天上午8點到下午4點投票，下午4點半投票結果揭曉，請黨員攜帶身分證或有照片的黨證與投票通知單。

防疫作為：工作人員全程戴口罩，投票黨員沒有硬性戴口罩規定；投票人員自主健康管理，有發燒狀況不要前來投票；出入口會有體溫監測與酒精消毒；遇有排隊人潮，要求拉大間距1公尺以上；所有投票所窗戶打開保持通風。

黨部說，郝龍斌、江啟臣都私下到嘉義縣，拜會黨籍公職人員及幹部，為避免群聚感染，競選期間未舉辦大型選舉活動，大多以手機簡訊等方式拉票，郝、江各有支持者，補選全國具投票權黨員數共34萬5971人，具動員力黃復興黨部占8萬3307人。

國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所，準備消毒酒精及消毒液。圖／縣黨部提供
國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所，準備消毒酒精及消毒液。圖／縣黨部提供
國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所。圖／縣黨部提供
國民黨主席補選明天投票，嘉義縣黨部全縣共設置12個投票所。圖／縣黨部提供

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