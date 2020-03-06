效法志玲姐姐到台南辦戶外婚禮 送志玲版12禮嫁妝

新型肺炎冠狀病毒疫情疑慮未除，室內景點衝擊較大，台南市推出2020愛你愛妳戶外婚禮，結合婚紗產業、旅宿業與景點，今天在柳營區的尖山埤江南渡假村泳池畔舉辦浪漫滿點的戶外婚禮記者會，市長黃偉哲表示，為鼓勵大家效法「志玲姐姐」到台南辦婚禮，報名前10組市府送志玲姐姐版12禮嫁妝，11月30日前報名也可獲6禮。

台南市觀光旅遊局盤點台南市有辦理戶外婚禮的旅宿飯店以及景點，鼓勵大家到台南戀愛約會外，更可效法志玲姐姐到台南辦婚禮。即日起只要規畫在今年年底前至台南各配合的飯店或景點舉行戶外婚禮者，即可依活動辦法向觀光旅遊局提出申請，前10對報名成功者即可在婚禮當日獲黃偉哲市長去年贈予志玲姐姐的12禮，後續在今年11月30日前提出今年底在台南舉辦戶外婚禮申請的新人，仍可獲其中6禮（柴米油鹽醬醋）！

黃偉哲表示，228連假前拍攝台南想見你的踩點影片，吸引網友紛紛要來台南朝聖，以及回味劇中的愛情故事，不要為了防疫忘了婚姻愛情大事，台南有許多可辦戶外婚禮的飯店與景點，以及精緻美味的農特產伴手禮，加上婚紗與結婚禮品等愛情產業鏈完整，希望藉此力推具特色的戶外婚禮讓新人安心且浪漫結婚。

黃偉哲說，台南有「嫁妝一牛車」的禮俗，去年結合台南市在地農特產「12項大禮」送給志玲姐姐，要給新人一年12個月，每個月都能幸福圓滿，其中包括不可或缺的柴米油鹽，還有棉被、大餅等，藉由這些禮品表達台南在地人情味與祝福。這次也要送給來台南辦戶外婚禮的新人充滿台南味的專屬好禮。