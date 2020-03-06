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疫情重創海上旅遊 觀光漁筏幾乎停擺疾呼停徵娛樂稅

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉外海外傘頂洲，是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受新冠肺炎疫情衝擊，重創海上旅遊業，遊客營收銳減。圖／縣府提供
嘉義縣東石鄉外海外傘頂洲，是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受新冠肺炎疫情衝擊，重創海上旅遊業，遊客營收銳減。圖／縣府提供

嘉義縣東石鄉外海外傘頂洲，是國內最大漂移國土，每年吸引大量遊客搭觀光漁筏，登洲觀光休閒，受新冠肺炎疫情衝擊，重創海上旅遊業，遊客營收銳減，嘉義縣海上旅遊觀光發展協會向縣府及議員林緗亭陳情，要求停徵娛樂稅紓困。

「海上旅遊現在變觀光慘業」，東石鄉觀光漁筏推手-東石扁舟環保協進會創會會長吳林山說，疫情衝擊超過17年前ＳＡＲＳ，遊客不敢出門，旅遊團客遽減。

吳林山因脊椎及眼睛受傷退休，三艘船筏只剩「老船長」這艘交妻子經營，看著外傘頂洲加速流失，又碰上疫情，疾呼政府關切重視，再不搶救，珍貴豐富漁場及觀光漁業消失。

海上旅遊觀光發展協會指出，東石鄉多以第一級產業養殖「漁業」與「船隻」捕魚為主, 因捕魚需求下降，部分漁民與船家轉型觀光漁筏維持生計，但目前搭船到外傘頂洲人數逐年遞減，導致觀光漁筏業經營不易，面臨消失危機。

107年搭船到外傘頂洲約為22萬多人，去年減為12萬多，差距10萬多人，又碰上新冠肺炎，觀光漁筏幾乎停擺，造成業者紛紛打退堂鼓，請縣府暫停徵收觀光漁筏娛樂稅，減輕業者負擔。

財政稅務局說，業者陳情停徵娛樂稅，研議配套辦理中，因應疫情，推出延期分期繳稅、減稅及多元化等服務措施，協助相關產業共度難關，財稅局網站設「防疫嚴重特殊傳染肺炎稅捐申辦專區」，提供民眾「稅務協助」辦理分期或延期繳稅與稅捐減免。

縣府農業處漁業科說，漁民兼營娛樂漁業漁筏，目前營業中共計19艘， 包括東石鄉漁港13艘、網寮漁港2艘、白水湖漁港3艘、布袋漁港1艘，每年春夏海浪平穩，是觀光漁筏營運載客旅遊休閒旺季。

東石 新冠肺炎 疫情

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