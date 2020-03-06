防疫不出門餐廳業績少4成 嘉義業者推防疫特餐便當
新冠肺炎疫情影響，企業、機關團體及民眾減少外出聚會用餐，餐廳、飯店業績大減4成，嘉義餐廳業者推出每個200元到300元的「 防疫特餐便當」，希望透過便當外送爭取客戶，補償損失的業績。
嘉義市一葉日本料理負責人吳萬寶指出，受疫情影響，最近1個月到餐廳聚餐、開會客人大減，前天還有客人憂慮疫情，將原本預定的婚宴延期，據了解現在多數飯店丶餐廳業者業績驟減、苦不堪言。
他說，日前某企業主來電取消到餐廳的會議宴席，請他改製作300元價位便當外送，他認為各企業、機構營運，還是要吃飯開會，餐廳廚房也不能沒有工作，決定推出防疫便當。
吳萬寶說，客戶來餐廳吃飯開會，每桌6000到萬元的餐點還包含了場地費，考量便當支出不宜太高，規劃了有豬、鴨、魚丶雞肉及蔬菜丶水果丶沙拉的防疫特餐便當，每份200至300元，推出後獲得不錯回響，也希望更多人支持，能些許補償餐廳流失業績。
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