防疫不出門餐廳業績少4成 嘉義業者推防疫特餐便當

新冠肺炎疫情影響，企業、機關團體及民眾減少外出聚會用餐，餐廳、飯店業績大減4成，嘉義餐廳業者推出每個200元到300元的「 防疫特餐便當」，希望透過便當外送爭取客戶，補償損失的業績。

嘉義市一葉日本料理負責人吳萬寶指出，受疫情影響，最近1個月到餐廳聚餐、開會客人大減，前天還有客人憂慮疫情，將原本預定的婚宴延期，據了解現在多數飯店丶餐廳業者業績驟減、苦不堪言。

他說，日前某企業主來電取消到餐廳的會議宴席，請他改製作300元價位便當外送，他認為各企業、機構營運，還是要吃飯開會，餐廳廚房也不能沒有工作，決定推出防疫便當。