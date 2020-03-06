台南國小學校蓋得像旅店 學生巴不得要來上課
台南市南區龍崗國小因校舍老舊，前年拆除重建，建築師以海洋意象設計，結合帆船、龍、海浪打造不一樣的校園，居民都說，有如旅店，太亮眼了。斥資6千萬元興建的新校舍預定5月啟用，在活動中心、組合屋上課的小朋友，無不期待更快落成啟用，這一天已經等快兩年了。
位於四鯤鯓的龍崗國小，學生最多時有6、7百人，但隨著人口外移，近幾年學生人數維持在7、80人，目前82人。但因有美麗的沙灘，加上有連結西濱公路，經二仁溪到奇美博物館的單車道，遊客漸多，每日黃昏，也吸引民眾來到校旁單車棧道賞夕陽。
龍崗國小因校舍老舊，2018年8月拆除，僅留新建的圖書館，學生改到一旁的活動中心上課，由於教室、辦公室都在活動中心，空間不足，去年間慈濟發揮大愛，捐助6間組合屋，作為教室、辦公室之用。
校舍新建工程已進入驗收階段，學校希望能趕在暑假前搬入。校長陳彥良表示，因學校臨海，又校名是龍崗，建築師以海洋為意象，並結合蟠龍來設計，西側室外梯以帆船為造型，象徵乘風破浪，藍色線條代表海浪，到了中間的室外梯，則如龍盤踞，呼應揚帆而起。
陳彥良說，新圖術館就設在校門入口玄關旁，以利放學時家長接送，也計畫與民間讀書會合作，在假日有效利用圖書館，原圖書館將作為樂齡中心。
附近居民說，新建校舍有如旅店，相當亮麗，為地方增添新地標。五年級學生陳畇菲、蔡晉嘉稱許學校蓋得好漂亮，巴不得馬上到新教室上課。陳彥良表示，10位居民有11人說漂亮，因為懷孕的媽媽也說太吸引人了。
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